LIVE Grant-Cirstea 2-2 WTA Madrid 2026 in DIRETTA | la romena chiude il primo set con un doppio break

Al torneo di Madrid 2026, la partita tra la giocatrice romena e la sua avversaria si trova sul punteggio di 2-2, con la romena che ha concluso il primo set con due break. La cronaca in tempo reale continua con aggiornamenti sulle altre sfide in programma, tra cui Musetti-Hurkacz e Sinner-Bonzi, con le partite che si svolgono in diverse fasce orarie.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-HURKACZ DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-BONZI (NON PRIMA DELLE 16.00) 2-6 Lungo il rovescio di Grant, che consegna il primo set a Cirstea con quattro game consecutivi. 15-40 Rovescio incrociato vincente per la romena: ci sono due set point. 15-30 Il nastro regala il punto a Cirstea con il rovescio. 15-15 Non passa il recupero con lo slice di Grant. 15-0 Dritto all’incrocio delle righe per l’azzurra. 2-5 In rete il rovescio di Grant. 40-30 Gran dritto incrociato della romena. 30-30 Vola via l’attacco id rovescio di Cirstea. 30-15 In rete la risposta di rovescio di Grant.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Grant-Cirstea 2-2, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: la romena chiude il primo set con un doppio break Notizie correlate LIVE Grant-Cirstea 0-1, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: tiene il servizio in apertura la romenaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-HURKACZ DALLE 11. Leggi anche: LIVE Grant-Jacquemot 6-1 1-2, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: non ci sono break in apertura di secondo set Una raccolta di contenuti Temi più discussi: LIVE Grant-Cirstea, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: Samsonova domina Tjen, ora tocca all’azzurra; Madrid su SuperTennis: Grant chiede strada a Cirstea (live alle 15 in tv); Grant batte Jacquemot: è la prima vittoria Wta; Diretta Sorana Cirstea - Tyra Caterina Grant - Women Single - Madrid Open 2026. LIVE Grant-Cirstea 0-1, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: tiene il servizio in apertura la romenaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-HURKACZ DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-BONZI (NON PRIMA DELLE 16.00) 15-15 ... oasport.it Grant-Cirstea, WTA Madrid 2026: orario, tv, programma, streamingDopo aver superato da wild card due turni di qualificazione e a seguire il primo atto del tabellone principale, Tyra Caterina Grant non vuole fermarsi e ... oasport.it A Madrid, in campo #Musetti vs. Hurkacz. Nel pomeriggio impegnato anche #Sinner contro il francese Bonzi. Tra le donne c'è Tyra Grant vs. Cirstea. #MutuaMadridOpen #ATPMadrid x.com Gli azzurri in campo oggi a Madrid venerdì 24 Ore 11:00 Musetti vs Hurkacz Ore 15:00 Grant vs Cirstea Ore 16:00 doppio Errani-Paolini vs Kichenok -Ninomiya Ore 16:00 Sinner vs Bonci Forza ragazzi canali SkySport, streaming su S facebook