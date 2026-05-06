LIVE Cocciaretto-Kraus WTA Roma 2026 in DIRETTA | piove si deve attendere

Alle 19:05 si segnala che Matteo Arnaldi ha concluso il suo incontro contro Munar prima dell’interruzione. Nel frattempo, la partita tra Cocciaretto e Kraus allo Slam di Roma 2026 è sospesa a causa della pioggia, che ha costretto a un’attesa sul campo. La situazione si mantiene invariata fino a ulteriori aggiornamenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:05 Molto positivo che Matteo Arnaldi abbia fatto in tempo a chiudere il suo esordio contro Munar. Ricordiamo che l’azzurro virtualmente è 97° in classifica mondiale e, finisse così, giocherebbe Wimbledon in tabellone. 19:02 Su tutti i campi adesso ci si è fermati, lo scroscio tanto atteso è giunto! Piove, gioco interrotto! 18:54 Gioca questo torneo da numero 41 del mondo, ma vincendo oggi guadagnerebbe una posizione virtuale portandosi 40^. Un posto come testa di serie a Parigi non è impossibile, soprattutto se davvero le ragazze di vertice boicotteranno l’evento. 18:48 Cocciaretto che anche grazie al successo dalle qualificazioni ad Hobart ad inizio stagione è tornata ai livelli che le competono in classifica WTA.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Kraus, WTA Roma 2026 in DIRETTA: piove, si deve attendere Notizie correlate LIVE Cocciaretto-Kraus, WTA Roma 2026 in DIRETTA: esordio con la qualificata austriacaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di primo turno del WTA 1000 di Roma... LIVE Cocciaretto-Kraus, WTA Roma 2026 in DIRETTA: avvio contro la qualificata austriacaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di primo turno del WTA 1000 di Roma... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: LIVE Cocciaretto-Kraus, WTA Roma 2026 in DIRETTA: esordio con la qualificata austriaca; WTA Roma 2026: Cocciaretto-Kraus oggi in TV e streaming; Cocciaretto-Kraus oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; Tutti gli italiani in campo domani a Roma (ATP e WTA): orari, tv, programma 6 maggio, streaming. LIVE Cocciaretto-Kraus, WTA Roma 2026 in DIRETTA: piove, si deve attendere!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di primo turno del WTA 1000 di Roma 2026 ... oasport.it Cocciaretto-Kraus oggi in tv, WTA Roma 2026: orario, programma, streamingSi tinge d'azzurro la sessione serale del Campo Centrale nella seconda giornata degli Internazionali d’Italia. Nell'incontro valevole per il primo turno ... oasport.it Arriva la pioggia a Roma Tutti i match in corso sono stati interrotti, mentre non è potuto neanche iniziare quello del campo centrale tra Cocciaretto e Kraus. x.com