LIVE Paolini-Potapova WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA | esordio duro contro la russa diventata austriaca

Su un campo di Indian Wells, la partita tra Paolini e Potapova si sta svolgendo in diretta. La giocatrice russa, ora tesserata per l’Austria, affronta la tennista italiana in un incontro che sta attirando l’attenzione degli appassionati. La sfida, valida per il torneo WTA 2026, è iniziata questa mattina e prosegue con ritmo serrato e scambi intensi.

Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale dell'esordio in quel di Indian Wells della portacolori del bel paese Jasmine Paolini, che nel secondo turno del WTA 1000 americano se la vedrà contro la tennista russa recentemente naturalizzata austriaca Anastasia Potapova. Ci sono due precedenti tra le giocatrici in questione. Entrambi risalgono al 2024. Nella prima partita, proprio a Indian Wells, la classe 2001 si impose su "Jas" con il punteggio di 7-5 0-6 6-3. Nel secondo incontro tenuto a Cincinnati l'italiana si portò a casa il match in due set per 7-6 6-3. Son passati circa due anni dai seguenti match e, soprattutto l'azzurra, le due tenniste hanno fatto importanti miglioramenti da allora.