LIVE Cocciaretto-Kraus 6-2 3-2 WTA Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurra si porta in vantaggio nel 2° set

Al torneo di Roma, l’azzurra si trova in vantaggio nel secondo set contro la sua avversaria, dopo aver vinto il primo con il punteggio di 6-2. Attualmente il punteggio è di 3-2, con Cocciaretto che tiene la battuta e cerca di allungare nel match. La partita è trasmessa in diretta e gli aggiornamenti sono disponibili online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Tiene la battuta fortunatamente Cocciaretto e proverà di nuovo la fuga tra pochi istanti. 40-30 Si difende alla grande Cocciaretto ma alla fine deve cedere col passante in corsa. 40-15 Palla corta vincente. 40-0 Prima vincente!! 30-0 Fuori la risposta di Kraus. 15-0 In rete il dritto di Kraus. 2-2 Servizio vincente. 40-15 Non rispondiamo sulla seconda, male. Di rovescio per di più. 30-15 Gratuito di rovescio Cocciaretto. 15-15 Palla corta a rete di Kraus. 15-0 Servizio e dritto. 2-1 Tiene la battuta Cocciaretto e come nel primo set proverà ora a mettere in atto la fuga. A-40 Ottimo slice dell’azzurra.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Kraus 6-2, 3-2, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra si porta in vantaggio nel 2° set Notizie correlate Leggi anche: LIVE Cocciaretto-Kraus 6-2, 2-1, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra si porta in vantaggio nel 2° set LIVE Cocciaretto-Kraus 6-2, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra domina il primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Assist di Kraus con la smorzata!! 15-15 Gratuito di rovescio. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: LIVE Cocciaretto-Kraus, WTA Roma 2026 in DIRETTA: esordio con la qualificata austriaca; Cocciaretto-Kraus oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; LIVE Cinà-Blockx, ATP Roma 2026 in DIRETTA: si riprende a giocare sul Centrale; Cinà-Blockx stasera in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming. LIVE Cocciaretto-Kraus 6-2, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra domina il primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:10 Previsioni che indicano pioggia prolungata, con pochi sprazzi di sereno in questa prima serata degli ... oasport.it Cocciaretto-Kraus oggi in tv, WTA Roma 2026: orario, programma, streamingSi tinge d'azzurro la sessione serale del Campo Centrale nella seconda giornata degli Internazionali d’Italia. Nell'incontro valevole per il primo turno ... oasport.it Elisabetta Cocciaretto fa il suo esordio a Roma sul Centrale del Foro Italico Segui il match con Kraus ora in diretta in chiaro su SuperTennis - facebook.com facebook Arriva la pioggia a Roma Tutti i match in corso sono stati interrotti, mentre non è potuto neanche iniziare quello del campo centrale tra Cocciaretto e Kraus. x.com