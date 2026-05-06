LIVE Cocciaretto-Kraus 6-2 2-1 WTA Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurra si porta in vantaggio nel 2° set

Al torneo di Roma, l’italiana ha vinto il primo set 6-2 e si trova avanti 2-1 nel secondo contro l’avversaria. La partita è in corso e il punteggio attuale vede la giocatrice italiana mantenere il servizio dopo un game combattuto. La sfida continua con entrambe le atlete impegnate a conquistare il set successivo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Palla corta a rete di Kraus. 15-0 Servizio e dritto. 2-1 Tiene la battuta Cocciaretto e come nel primo set proverà ora a mettere in atto la fuga. A-40 Ottimo slice dell’azzurra. 40-40 A segno Cocciaretto dopo essersi mangiata la prima delle due chiusure. 30-40 A segno il rovescio lungoriga di Kraus. 30-30 Con il cross di dritto l’austriaca. 30-15 Affossa il dritto in risposta Kraus. 15-15 Questa volta esce il rovescio in ribattuta dell’austriaca. 0-15 Fuori tutta Kraus sulla seconda. 1-1 Fuori il dritto di Kraus. Contro break! 30-40 Prima vincente. 15-40 Lungoriga di rovescio vincente, in risposta.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Kraus 6-2, 2-1, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra si porta in vantaggio nel 2° set Notizie correlate LIVE Cocciaretto-Kraus 6-2, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra domina il primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Assist di Kraus con la smorzata!! 15-15 Gratuito di rovescio. Leggi anche: LIVE Cocciaretto-Podrez 6-7, 2-1, WTA Rouen 2026 in DIRETTA: l’azzurra mantiene il break di vantaggio nel secondo set Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: LIVE Cocciaretto-Kraus, WTA Roma 2026 in DIRETTA: esordio con la qualificata austriaca; Cocciaretto-Kraus oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; LIVE Cinà-Blockx, ATP Roma 2026 in DIRETTA: si riprende a giocare sul Centrale; Cinà-Blockx stasera in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming. LIVE Cocciaretto-Kraus 6-2, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra domina il primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:10 Previsioni che indicano pioggia prolungata, con pochi sprazzi di sereno in questa prima serata degli ... oasport.it Cocciaretto-Kraus oggi in tv, WTA Roma 2026: orario, programma, streamingSi tinge d'azzurro la sessione serale del Campo Centrale nella seconda giornata degli Internazionali d’Italia. Nell'incontro valevole per il primo turno ... oasport.it Elisabetta Cocciaretto fa il suo esordio a Roma sul Centrale del Foro Italico Segui il match con Kraus ora in diretta in chiaro su SuperTennis - facebook.com facebook Arriva la pioggia a Roma Tutti i match in corso sono stati interrotti, mentre non è potuto neanche iniziare quello del campo centrale tra Cocciaretto e Kraus. x.com