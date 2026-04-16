LIVE Cocciaretto-Podrez 6-7 2-1 WTA Rouen 2026 in DIRETTA | l’azzurra mantiene il break di vantaggio nel secondo set

Durante il torneo di Rouen, l’atleta italiana ha vinto il primo set al tiebreak e si trova in vantaggio nel secondo con un punteggio di 2-1. La partita è in corso e l’avversaria ucraina ha appena conquistato il suo primo punto nel secondo set, grazie a un colpo vincente al volo di dritto. La sfida continua con entrambe le giocatrici impegnate a mantenere il ritmo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Prima vincente di Podrez. 40-30 A segno lo schiaffo al volo di dritto dell’ucraina. 30-30 Si salva Podrez: Cocciaretto gioca bene il punto ma sbaglia il dritto in chiusura. 15-30 Doppio per fallo per Podrez, il sesto del match per lei. 15-15 Gran risposta di rovescio di Cocciaretto. 15-0 Non riesce a recuperare il lob di Podrez l’azzurra. 2-o Vola via il dritto di Podrez. 40-30 Bello schiaffo al volo con il dritto per Cocciaretto, non passa il recupero di Podrez. 30-30 Doppio fallo per Cocciaretto. 30-15 Lungo il dritto dell’ucraina. 15-15 Vincente di rovescio per Podrez. 15-0 Chiude bene a rete Cocciaretto.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Podrez 6-7, 2-1, WTA Rouen 2026 in DIRETTA: l’azzurra mantiene il break di vantaggio nel secondo set Notizie correlate Leggi anche: LIVE Cocciaretto-Podrez, WTA Rouen 2026 in DIRETTA: set decisivo per Baptiste, poi l’azzurra LIVE Cocciaretto-Podrez 6-7, WTA Rouen 2026 in DIRETTA: l’azzurra sciupa tre set point e perde a sorpresa il primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-7 Primo set per l’ucraina, che si aggiudica il tie-break per 7-5: decisivo un errore di dritto della... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: LIVE Cocciaretto-Podrez, WTA Rouen 2026 in DIRETTA: attenzione alla giovane ucraina; Rouen su SuperTennis: Cocciaretto a caccia dei quarti (live alle 15.30 in tv); Buona la prima per Cocciaretto a Rouen, l'azzurra supera Charaeva; Tutte le notizie del tennis mondiale in Diretta. LIVE Cocciaretto-Podrez, WTA Rouen 2026 in DIRETTA: Shymanovich beffa Baptsite al terzo, a breve in campo l’azzurraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.47 Hailey Baptiste annulla un match point a Iryna Shymanovich e conquista il secondo set con il punteggio di ... oasport.it Rouen su SuperTennis: Cocciaretto a caccia dei quarti (live alle 15 in tv)Impegno di secondo turno questo pomeriggio per Elisabetta Cocciaretto nell’Open Capfinances Rouen Métropole (WTA 250 - montepremi 283.347 ... sport.tiscali.it GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI giovedì 16 Ore 13:30 Sonego vs Rublev Ore 16:00 Musetti vs Moutet Ore 14:30 Cocciaretto vs podrez Forza ragazzi canali SkySportm streaming su NOW e SkyGo, Cocciaretto anche su SuperTennis con stream facebook WTA Rouen: Cocciaretto soffre, ma sconfigge Charaeva in tre set. Sfiderà Podrez agli ottavi x.com