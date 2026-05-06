LIVE Cinà-Blockx ATP Roma 2026 in DIRETTA | torna la pioggia palermitano a rischio!

Da oasport.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il torneo ATP di Roma, la partita tra Cinà e Blockx è stata interrotta a causa della pioggia, che si è intensificata nel corso della serata. Secondo i rilevamenti meteorologici, la probabilità di pioggia nelle prossime ore è stimata al 60%. La pioggia ha causato una sospensione temporanea dell’incontro, lasciando alcuni giocatori e spettatori in attesa di ulteriori aggiornamenti. La competizione prosegue con condizioni meteorologiche instabili.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:00 Possibilità di pioggia al 60% secondo il radar nella prossima ora. 21:57 Gioco sospeso un po’ ovunque. Al momento si gioca solo sul 2 con Waltert a due game dal match contro Starodubtseva. Ricordiamo che, se un match non comincia entro le 23, la nuova regola prevede che venga rimandato! 21:55 Clamoroso, torna la pioggia! Ci si ferma sulla BNP Arena! Scroscio pesante! 21:49 Cocciaretto b. Kraus 6-2, 6-4! Adesso qualche minuto di pausa e poi l’esordio di Federico Cinà! Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida serale di primo turno degli Internazionali d’Italia 2026 che vede di fronte Federico CINA’ e il giovane belga Alexander Blockx.🔗 Leggi su Oasport.it

live cin224 blockx atp roma 2026 in diretta torna la pioggia palermitano a rischio
© Oasport.it - LIVE Cinà-Blockx, ATP Roma 2026 in DIRETTA: torna la pioggia, palermitano a rischio!

Notizie correlate

LIVE Cinà-Blockx, ATP Roma 2026 in DIRETTA: piove, match del palermitano a rischio!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida serale di primo turno degli...

Leggi anche: LIVE Cinà-Blockx, ATP Roma 2026 in DIRETTA: giocatori in campo a minuti!

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: LIVE Cinà-Blockx, ATP Roma 2026 in DIRETTA: si riprende a giocare sul Centrale; Live Federico Cinà - Alexander Blockx - Roma Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 06/05/2026; Il tabellone degli Internazionali d'Italia 2026: con chi giocano Jannik Sinner e gli italiani nel singolare maschile a Roma · Tennis ATP; ATP Roma: la promessa Federico Cinà sfida Alexander Blockx sul Centrale.

cinà blockx live cinà blockx atpCinà-Blockx stasera in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingL'urna non si è certamente rivelata amica. Il torneo di casa genera però motivazioni sempre particolari e può spingere un giovane atleta ad esaltarsi ... oasport.it

cinà blockx live cinà blockx atpDIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2026 | Cinà Blockx video streaming tv: Arnaldi al 2° turno! (6 maggio)Diretta Internazionali d'Italia 2026 streaming video Tv8: il grande tennis sbarca a Roma, al Foro Italico la prima giornata del torneo maschile. ilsussidiario.net

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.