LIVE Cinà-Blockx ATP Roma 2026 in DIRETTA | torna la pioggia palermitano a rischio!

Durante il torneo ATP di Roma, la partita tra Cinà e Blockx è stata interrotta a causa della pioggia, che si è intensificata nel corso della serata. Secondo i rilevamenti meteorologici, la probabilità di pioggia nelle prossime ore è stimata al 60%. La pioggia ha causato una sospensione temporanea dell’incontro, lasciando alcuni giocatori e spettatori in attesa di ulteriori aggiornamenti. La competizione prosegue con condizioni meteorologiche instabili.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:00 Possibilità di pioggia al 60% secondo il radar nella prossima ora. 21:57 Gioco sospeso un po’ ovunque. Al momento si gioca solo sul 2 con Waltert a due game dal match contro Starodubtseva. Ricordiamo che, se un match non comincia entro le 23, la nuova regola prevede che venga rimandato! 21:55 Clamoroso, torna la pioggia! Ci si ferma sulla BNP Arena! Scroscio pesante! 21:49 Cocciaretto b. Kraus 6-2, 6-4! Adesso qualche minuto di pausa e poi l’esordio di Federico Cinà! Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida serale di primo turno degli Internazionali d’Italia 2026 che vede di fronte Federico CINA’ e il giovane belga Alexander Blockx.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cinà-Blockx, ATP Roma 2026 in DIRETTA: torna la pioggia, palermitano a rischio! Notizie correlate LIVE Cinà-Blockx, ATP Roma 2026 in DIRETTA: piove, match del palermitano a rischio!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida serale di primo turno degli... Leggi anche: LIVE Cinà-Blockx, ATP Roma 2026 in DIRETTA: giocatori in campo a minuti! Contenuti di approfondimento Temi più discussi: LIVE Cinà-Blockx, ATP Roma 2026 in DIRETTA: si riprende a giocare sul Centrale; Live Federico Cinà - Alexander Blockx - Roma Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 06/05/2026; Il tabellone degli Internazionali d'Italia 2026: con chi giocano Jannik Sinner e gli italiani nel singolare maschile a Roma · Tennis ATP; ATP Roma: la promessa Federico Cinà sfida Alexander Blockx sul Centrale. Cinà-Blockx stasera in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingL'urna non si è certamente rivelata amica. Il torneo di casa genera però motivazioni sempre particolari e può spingere un giovane atleta ad esaltarsi ... oasport.it DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2026 | Cinà Blockx video streaming tv: Arnaldi al 2° turno! (6 maggio)Diretta Internazionali d'Italia 2026 streaming video Tv8: il grande tennis sbarca a Roma, al Foro Italico la prima giornata del torneo maschile. ilsussidiario.net So’ arrivato a casa e Moje m’ha sorpreso dicendomi: “oh, stasera c’è la partita, eh.” Pe’ ‘n attimo me so’ emozionato e ho pensato volesse vede’ Cinà co’ Blockx. E invece fregna, manco me so’ seduto e ner Tv ce stavano ‘na fracchia de tizi co’ ‘i pantaloncini ch - facebook.com facebook #IBI26, stasera sul Centrale il match del giorno tra il giovane Federico Cinà (19 anni, numero 225 ATP) contro il talento emergente belga Blockx (21 anni, numero 36 ATP) reduce dalla semifinale di Madrid. Partita che si disputerà intorno alle 20:45. x.com