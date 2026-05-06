Alle ore 19:00 si è aperto il primo turno degli Internazionali d’Italia 2026 con il match tra Federico Cinà e il giovane belga Alexander Blockx. La sfida si svolge sulla terra battuta del Foro Italico, con gli spettatori che seguono con attenzione l’incontro tra i due tennisti. La partita è stata avviata con i primi scambi e serve ancora da parte di entrambe le parti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida serale di primo turno degli Internazionali d’Italia 2026 che vede di fronte Federico CINA’ e il giovane belga Alexander Blockx. Si aprono i tabelloni principali del nostro torneo di casa e l’Italia ha già impressionato nelle qualificazioni. Vuole continuare a farlo anche nel main draw, e Federico Cinà ha certamente un ostacolo che lo metterà a dura prova. Blockx è infatti uno dei giovani che più si è messo in luce nella prima parte di stagione sulla terra battuta e non solo. Partì tutto dal break recuperato a Francesco Maestrelli nel primo turno di qualificazioni a Montecarlo, partita poi risolta in due parziali che lo lanciò fino al terzo turno dopo aver sconfitto tra gli altri anche Flavio Cobolli.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cinà-Blockx, ATP Roma 2026 in DIRETTA: serve un’impresa contro l’astro nascente belga

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