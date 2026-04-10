LIVE Zverev-Fonseca ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | l’astro nascente brasiliano ci crede

Alle 10:40, poco prima dell’inizio dell’incontro, si sono radunate le prime persone al centro del torneo ATP di Montecarlo. Il match tra il tedesco, attualmente tra i più noti nel circuito, e il giovane brasiliano, che sta facendo parlare di sé, sta per partire. La partita si svolge sulla terra battuta e sarà possibile seguirla in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:40 Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Mancano circa 20 minuti all’inizio del match tra Alexander Zverev e Joao Fonseca. Il primo nel programma di oggi sul ”Campo Rainier III”. Il palio c’è un posto in semifinale nel Masters 1000 monegasco. Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del primo quarto di finale della giornata dell’ATP Masters 1000 di Monte-Carlo. A scendere in campo saranno Alexander Zverev opposto all’astro nascente Joao Fonseca. La testa di serie numero 3 del torneo viene da un periodo tutto sommato discreto sul campo da tennis. Seppur Sinner e Alcaraz gli prendono diverse volte la scena, il teutonico si dimostra sempre un giocatore molto forte da affrontare. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Zverev-Fonseca, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’astro nascente brasiliano ci crede Atp Montecarlo, Berrettini si arrende all'astro nascente Fonseca: 6-3/6-2Si ferma agli ottavi il cammino di Matteo Berrettini al "Rolex Monte-Carlo Masters", terzo "1000" stagionale, dotato di un montepremi di 6. LIVE Berrettini-Fonseca 2-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: brasiliano solido al servizioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MACHAC (2° MATCH DALLE 11. Temi più discussi: LIVE Zverev-Fonseca, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: quarto di finale imprevedibile!; Joao Fonseca v Alexander Zverev LIVE 10/04/2026 | Tennis; RECAP! Monte Carlo, Day 5: Vacherot chiude una giornata lunghissima; I risultati del 2° turno a Monte-Carlo. LIVE Zverev-Fonseca, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’astro nascente brasiliano ci credeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del primo quarto di finale della ... oasport.it Fonseca sfida Zverev diretta Masters 1000 Montecarlo: segui i quarti di finale. Tennis oggi LIVEDopo aver fatto fuori Berrettini senza faticare troppo, il baby Fonseca cerca di stupire ancora e affronta oggi (10 aprile, ore 11) Zverev nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Si tratt ... corrieredellosport.it Favoloso il programma dei quarti @ROLEXMCMASTERS #Fonseca vs Zverev ha mille temi; #Sinner si riprenderà, dopo il calo di ieri, vs Auger-Aliassime Bublik vs #Alcaraz promette scintille tecniche, e Vacherot vs. De Minaur sarà battaglia vera. Il mio Tenni x.com Fatica ma vince. Jannik Sinner ha sconfitto in tre set il tennista ceco Machac e domani affronterà nei quarti del torneo mille di Montecarlo il canadese Auger-Aliassime. E' il secondo match in programma domani (intorno alle 12.30), dopo Zverev-Fonseca #tenni - facebook.com facebook