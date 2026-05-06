LIVE Basiletti-Tomljanovic WTA Roma 2026 in DIRETTA | tra poco Carreno Busta poi toccherà all’azzurra

Tra pochi minuti si svolgerà la partita tra Basiletti e Tomljanovic nel torneo WTA di Roma 2026. Dopo questa sfida, sarà il turno di Carreno Busta, che scenderà in campo prima dell’azzurra. L’evento è seguito con attenzione dagli appassionati, e gli aggiornamenti sulla diretta sono disponibili a partire dalle 18.05.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.05 Amici di OA Sport, manca sempre meno all’esordio assoluto di Noemi Basiletti agli Internazionali d’Italia, con la giornata che è iniziata con le vittorie di Baez su Brooksby, di Grant su Pirato con la classe 2008 che ha vinto il derby italiano e con Sakkari che ha rimontato Tagger. Adesso è il turno di Carreno Busta: lo spagnolo affronta Tabilo, dopo toccherà alla classe 2006 toscana. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Noemi Basiletti e l’australiana Ajla Tomljanovic, valido per il primo turno degli Internazionali d’Italia, ultimo Masters 1000 sulla terra battuta prima del grande evento Slam al Rolland Garros di Parigi.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Basiletti-Tomljanovic, WTA Roma 2026 in DIRETTA: tra poco Carreno Busta, poi toccherà all’azzurra Notizie correlate LIVE Basiletti-Tomljanovic, WTA Roma 2026 in DIRETTA: la giovane azzurra sogna il colpaccioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Noemi... Leggi anche: LIVE Grant-Jacquemot, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: in campo JeanJean, poi toccherà all’azzurra Panoramica sull’argomento Temi più discussi: LIVE Basiletti-Tomljanovic, WTA Roma 2026 in DIRETTA: la giovane azzurra sogna il colpaccio; Basiletti-Tomljanovic oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; La favola di Noemi Basiletti! Da n.427 del mondo si qualifica al tabellone principale del WTA di Roma!; Cocciaretto-Kraus oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streaming. LIVE Basiletti-Tomljanovic, WTA Roma 2026 in DIRETTA: azzurra per proseguire la favolaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Noemi ... oasport.it Basiletti-Tomljanovic oggi in tv, WTA Roma 2026: orario, programma, streamingOggi, mercoledì 6 maggio, Noemi Basiletti sarà nuovamente in campo per dare un seguito alla sua favola. L'azzurra, proveniente dalle qualificazioni, si è ... oasport.it Gli azzurri in campo oggi a Roma mercoledì 6 Ore 14:30 Arnaldi vs Munar Ore 11:00 Stefanini vs Ostapenko Ore 12:30 Urgesi vs Golubic Ore 12:30 Pigato vs Grant Ore 14:00 Brancaccio vs Townsend Ore 17:00 Basiletti vs Tomljanovic - facebook.com facebook BNP Paribas Arena #Pigato -Tyra Grant intorno alle 13 #Basiletti -Tomljanovic intorno alle 19 Supertennis Arena Golubic - #Urgesi intorno alle 13 Townsend - #Brancaccio a seguire 2/2 Sky Sport Sky Sport e Superten x.com