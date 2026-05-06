LIVE Basiletti-Tomljanovic WTA Roma 2026 in DIRETTA | manca poco all’ingresso in campo dell’azzurra

Alle 21.00 si è svolto l’incontro tra la tennista italiana e la sua avversaria nel torneo WTA di Roma del 2026. La vincitrice del match, che si spera sia l’atleta italiana, avanzerà al secondo turno, dove affronterà un’altra giocatrice. La partita si è conclusa poco prima dell’ingresso in campo delle due concorrenti per il prossimo match. È possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale sulla piattaforma dedicata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.00 La tennista vincitrice della partita, che ci auguriamo possa essere la toscana, affronterà Svitolina al secondo turno della competizione. 20.58 Questo è ovviamente il primo incrocio tra Basiletti e Tomljanovic. 20.55 La giovane italiana classe 2006 sta vivendo una vera e propria favola partendo dalle qualificazioni. La sfida di oggi è complessa contro una top 100, che tuttavia non ha ancora vinto un match WTA su terra in tabelloni principali. 20.53 Manca pochissimo all’ingresso in campo dell’azzurra, con Tabilo che ha battuto 2-0 Carreno Busta. 20.25 Dopo ben quattro set point e una lunga interruzione per via della pioggia, Tabilo vince il primo set contro Carreno Busta per 6-2 e sale in vantaggio.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Basiletti-Tomljanovic, WTA Roma 2026 in DIRETTA: manca poco all’ingresso in campo dell’azzurra Notizie correlate Leggi anche: LIVE Basiletti-Tomljanovic, WTA Roma 2026 in DIRETTA: Tabilo avanti su Carreno Busta, manca poco al match dell’azzurra Leggi anche: LIVE Basiletti-Tomljanovic, WTA Roma 2026 in DIRETTA: tra poco Carreno Busta, poi toccherà all’azzurra Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: LIVE Basiletti-Tomljanovic, WTA Roma 2026 in DIRETTA: la giovane azzurra sogna il colpaccio; Basiletti-Tomljanovic oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; La favola di Noemi Basiletti! Da n.427 del mondo si qualifica al tabellone principale del WTA di Roma!; Cocciaretto-Kraus oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streaming. LIVE Basiletti-Tomljanovic, WTA Roma 2026 in DIRETTA: azzurra per proseguire la favolaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Noemi ... oasport.it Basiletti-Tomljanovic oggi in tv, WTA Roma 2026: orario, programma, streamingOggi, mercoledì 6 maggio, Noemi Basiletti sarà nuovamente in campo per dare un seguito alla sua favola. L'azzurra, proveniente dalle qualificazioni, si è ... oasport.it Gli azzurri in campo oggi a Roma mercoledì 6 Ore 14:30 Arnaldi vs Munar Ore 11:00 Stefanini vs Ostapenko Ore 12:30 Urgesi vs Golubic Ore 12:30 Pigato vs Grant Ore 14:00 Brancaccio vs Townsend Ore 17:00 Basiletti vs Tomljanovic - facebook.com facebook BNP Paribas Arena #Pigato -Tyra Grant intorno alle 13 #Basiletti -Tomljanovic intorno alle 19 Supertennis Arena Golubic - #Urgesi intorno alle 13 Townsend - #Brancaccio a seguire 2/2 Sky Sport Sky Sport e Superten x.com