Basiletti-Tomljanovic oggi WTA Roma 2026 | orario tv programma streaming

Oggi, mercoledì 6 maggio, si svolge il match di WTA Roma 2026 tra Noemi Basiletti e Tomljanovic. La partita si gioca nel torneo di tennis femminile e si svolge nel contesto del torneo sulla terra battuta. L'incontro è previsto in un orario stabilito e sarà trasmesso in diretta streaming e su alcuni canali televisivi. La partita rappresenta un momento importante per la giovane atleta.

Oggi, mercoledì 6 maggio, Noemi Basiletti sarà nuovamente in campo per dare un seguito alla sua favola. L’azzurra, proveniente dalle qualificazioni, si è guadagnato l’accesso al main draw degli Internazionali d’Italia 2026, sorprendendo nel percorso intrapreso nel tabellone cadetto. Vittorie che hanno posto l’accento sulle capacità della tennista tricolore, che cercherà di sfruttare l’effetto a sorpresa nella sfida odierna contro l’australiana Ajla Tomljanovic. Un incontro, sulla carta, chiuso e favorevole all’aussie, ma se Basiletti dovesse trovare le soluzioni messe in mostra nel corso delle qualificazioni, allora potremmo avere un match. La tennista nostrana cercherà anche di sfruttare il tifo del pubblico per sciorinare un’altra prestazione di rilievo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basiletti-Tomljanovic oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streaming Notizie correlate Leggi anche: Grant-Pigato oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streaming Cocciaretto-Kraus oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streamingSi tinge d’azzurro la sessione serale del Campo Centrale nella seconda giornata degli Internazionali d’Italia. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Qualificazioni donne: sorride Basiletti; Il tabellone degli Internazionali d'Italia 2026: con chi giocano Jasmine Paolini e le italiane nel singolare femminile a Roma · Tennis WTA; WTA Roma: 0/3 in main draw, Urgesi e Basiletti prime qualificate dal 2009; Impresa di Federica Urgesi: da n.410 batte la n.75 Zarazua nelle qualificazioni a Roma! Sorprende Noemi Basiletti. Basiletti-Tomljanovic oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streamingOggi, mercoledì 6 maggio, Noemi Basiletti sarà nuovamente in campo per dare un seguito alla sua favola. L'azzurra, proveniente dalle qualificazioni, si è ... oasport.it WTA Roma, qualificazioni: avanzano Basiletti e Urgesi, ok Potapova e KalininaTennis - WTA | Doppio squillo azzurro a Roma: Basiletti e Urgesi avanzano nel tabellone cadetto, mentre le big Potapova e Kalinina non sbagliano ... ubitennis.com Internazionali d'Italia, gli italiani di domani: 11:00 Stefanini - Ostapenko N.P. 12:30 Urgesi - Golubic N.P. 12:30 Pigato - Grant N.P. 14:00 Brancaccio - Townsend N.P. 14:30 Arnaldi - Munar N.P. 17:00 Basiletti - Tomljanovic N.P. 19:00 Cocciaretto - Kraus 20:30 x.com