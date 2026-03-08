Alle 20:50, Noskova ha vinto il secondo set contro l’azzurra con il punteggio di 6-4, portando il match al terzo e decisivo parziale. La partita si sta svolgendo all’Indian Wells 2026, con Paolini e Tomljanovic in campo e i tifosi che seguono con attenzione ogni scambio. Gli spettatori rimangono in attesa di vedere quale delle due giocatrici conquisterà la vittoria.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:50 Noskova si aggiudica il secondo parziale per 6-4. Dunque il match andrà al terzo e decisivo set. 20:30 La rumena Cirstea ha vinto il primo set contro la ceca Noskova per 7-6(5), situazione di parità nel secondo parziale (3-3). Al termine di questo confronto toccherà a Jasmine Paolini. Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’incontro valido per il terzo turno del WTA1000 di Indian Wells 2026 tra Jasmine Paolini e l’australiana Ajla Tomljanovic. L’azzurra ha come obiettivo la qualificazione agli ottavi di finale e ritrovare fiducia in un 2026 avaro di soddisfazioni. La toscana ha fatto fatica finora a trovare continuità nel proprio tennis, non riuscendo ad avere quel rendimento dell’ultimo biennio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Paolini-Tomljanovic, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: cresce l’attesa per l’azzurra

LIVE Paolini-Tomljanovic, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: l’australiana sulla strada verso gli ottaviBuongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’incontro valido per il terzo turno del WTA1000 di Indian Wells 2026 tra Jasmine Paolini e...

LIVE Paolini-Potapova, 0-0, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: l’azzurra partirà al servizioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23:39 Paolini ha vinto il sorteggio e ha scelto di servire.

Tutti gli aggiornamenti su LIVE Paolini Tomljanovic WTA Indian....

Temi più discussi: LIVE Paolini-Tomljanovic, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: l’azzurra insegue gli ottavi; Indian Wells su SuperTennis: Paolini rimonta Potapova, al 3° turno trova l'australiana Tomljanovic; Paolini sfida Tomljanovic a I.Wells: LIVE SuperTennis alle 21; Il tabellone di Indian Wells 2026: con chi giocano Jannik Sinner, gli italiani e le italiane · Tennis ATP e WTA.

Paolini-Tomljanovic oggi in tv, WTA Indian Wells 2026: orario, partite precedenti, canale, streamingJasmine Paolini affronterà quest'oggi il terzo turno nel tabellone di singolare femminile del WTA1000 di Indian Wells. L'azzurra (n.7 del mondo) sfiderà ... oasport.it

LIVE Paolini-Tomljanovic, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: l’azzurra insegue gli ottaviCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell'incontro valido per il terzo turno del WTA1000 di Indian Wells ... oasport.it

GLI AZZURRI IN CAMPO A INDIAN WELLS domenica 8 marzo Ore 20:30 Paolini vs Tomljanovic Ore 22:30 Sinner vs Shapovalov Ore 02:00 Cobolli vs Tiafoe Forza ragazzi Wta: SuperTennis. Atp: canali SkySport e streaming su Sky Go, N - facebook.com facebook

Sinner vs Shapovalov intorno alle 23. Domani gli incontri cominciano alle 19. Paolini vs Tomljanovic verso le 21. Non prima delle 2 Cobolli vs Tiafoe x.com