LIVE Basiletti-Tomljanovic 5-3 WTA Roma 2026 in DIRETTA | match sospeso le tenniste rientrano negli spogliatoi

Durante il torneo di Roma, il match tra la giocatrice locale e l’avversaria straniera è stato sospeso sul punteggio di 5-3. Le due tenniste sono rientrate negli spogliatoi senza ulteriori dettagli al momento. La partita si era svolta senza interruzioni fino a quel punto, con un parziale equilibrato nel primo set. Gli organizzatori stanno monitorando la situazione e forniranno aggiornamenti appena disponibili.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.00 Si stava disputando un set a doppia faccia con i primi quattro game che sono stati dominati da un’ottima Basiletti, comunque aiutata dagli errori di Tomljanovic che, sulla graticola, entra nel match dal punto di vista mentale rimontando quasi l’azzurra. 21.56 Gioco ufficialmente sospeso! Le tenniste rientrano negli spogliatoi in attesa di notizie ufficiali! Tomljanovic è arrabbiata con il giudice di sedia che l’ha fatta servire in condizioni meteo difficoltose. Piove, piove tantissimo. Match interrotto! 5-3 BREAK BASILETTI! Nuovo importantissimo break per l’azzurra che chiude con il dritto vincente! 30-40 Errore di rovescio di Tomljanovic, palla break per l’azzurra.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Basiletti-Tomljanovic 5-3, WTA Roma 2026 in DIRETTA: match sospeso, le tenniste rientrano negli spogliatoi Notizie correlate Leggi anche: LIVE Basiletti-Tomljanovic, WTA Roma 2026 in DIRETTA: Tabilo avanti su Carreno Busta, manca poco al match dell’azzurra LIVE Basiletti-Tomljanovic 3-0, WTA Roma 2026 in DIRETTA: classe 2006 avanti di un break!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Risponde benissimo Noemi, che chiude con il dritto vincente! 3-0 GAME BASILETTI! Altro errore... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Basiletti-Tomljanovic oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; La favola di Noemi Basiletti! Da n.427 del mondo si qualifica al tabellone principale del WTA di Roma!; Internazionali d’Italia 2026: Jennifer Ruggeri lotta contro Zeynep Sonmez, ma cede e saluta Roma; Tutti gli italiani in campo domani a Roma (ATP e WTA): orari, tv, programma 6 maggio, streaming. LIVE Basiletti-Tomljanovic, WTA Roma 2026 in DIRETTA: azzurra per proseguire la favolaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Noemi ... oasport.it Basiletti-Tomljanovic oggi in tv, WTA Roma 2026: orario, programma, streamingOggi, mercoledì 6 maggio, Noemi Basiletti sarà nuovamente in campo per dare un seguito alla sua favola. L'azzurra, proveniente dalle qualificazioni, si è ... oasport.it Gli azzurri in campo oggi a Roma mercoledì 6 Ore 14:30 Arnaldi vs Munar Ore 11:00 Stefanini vs Ostapenko Ore 12:30 Urgesi vs Golubic Ore 12:30 Pigato vs Grant Ore 14:00 Brancaccio vs Townsend Ore 17:00 Basiletti vs Tomljanovic - facebook.com facebook BNP Paribas Arena #Pigato -Tyra Grant intorno alle 13 #Basiletti -Tomljanovic intorno alle 19 Supertennis Arena Golubic - #Urgesi intorno alle 13 Townsend - #Brancaccio a seguire 2/2 Sky Sport Sky Sport e Superten x.com