LIVE Basiletti-Tomljanovic 3-0 WTA Roma 2026 in DIRETTA | classe 2006 avanti di un break!
Nel match diurna del torneo di Roma 2026, la giocatrice classe 2006 si trova in vantaggio 3-0 contro l’avversaria australiana, dopo aver conquistato un break nel terzo game. La partita si sviluppa con scambi intensi, e l’azzurra risponde bene agli attacchi, chiudendo un punto con un dritto vincente. L’australiana commette un errore con il dritto, contribuendo alla situazione favorevole per l’italiana.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Risponde benissimo Noemi, che chiude con il dritto vincente! 3-0 GAME BASILETTI! Altro errore dell’australiana con il dritto, ma ottima partita fin qui dell’azzurra. A-40 In rete lo slice di Tomljanovic. 40-40 Aveva tutto il tempo per il passante, ma Basiletti ha sbagliato a due passi dalla rete. Sprecone per l’azzurra. 40-30 Spinge con il dritto l’australiana. 40-15 Ancora un errore per Tomljanovic. 30-15 In rete il lungolinea dell’azzurra che cercava il lungolinea. 30-0 Nervosa Tomljanovic che tira tutto con il dritto ma non trova il campo. 15-0 Continua a spingere Noemi, in rete la difesa australiana.🔗 Leggi su Oasport.it
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