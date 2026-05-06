LIVE Basiletti-Tomljanovic 4-1 WTA Roma 2026 in DIRETTA | l’australiana recupera un break l’azzurra resta avanti

Al torneo di Roma, l'incontro tra la tennista australiana e quella italiana è in corso. Attualmente, la giocatrice australiana ha recuperato un break, portandosi sul 4-1, mentre la rivale italiana mantiene il vantaggio. Durante lo scambio, l’australiana ha ottenuto un punto con un colpo di rovescio sbagliato dall’avversaria. La partita prosegue con entrambe le atlete in campo per conquistare il set.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 BREAK TOMLJANOVIC. L’australiana muove il punteggio strappando un break all’azzurra che sbaglia con il rovescio. 40-A Doppio fallo dell’azzurra. Seconda. 40-40 Che scambio, e lo vince Noemi! Esce il dritto di Tomljanovic. 30-40 Risposta vincente dell’australiana. 30-30 Ottima traiettoria di Tomljanovic, che costringe all’errore la giovane toscana. 30-15 Dritto vincente di Noemi! Partita pazzesca fin qui! Seconda palla. 15-15 Prima vincente dell’azzurra! 0-15 Lo slice di Noemi finisce in rete. 4-0 DOPPIO BREAK BASILETTI! Altro errore di Tomljanovic!! Seconda palla. 0-40 Troppo lenta l’australiana in uscita dal servizio, il rovescio finisce in rete.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Basiletti-Tomljanovic 4-1, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’australiana recupera un break, l’azzurra resta avanti Notizie correlate LIVE Basiletti-Tomljanovic 3-0, WTA Roma 2026 in DIRETTA: classe 2006 avanti di un break!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Risponde benissimo Noemi, che chiude con il dritto vincente! 3-0 GAME BASILETTI! Altro errore... Leggi anche: LIVE Basiletti-Tomljanovic, WTA Roma 2026 in DIRETTA: Tabilo avanti su Carreno Busta, manca poco al match dell’azzurra Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Basiletti-Tomljanovic oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; La favola di Noemi Basiletti! Da n.427 del mondo si qualifica al tabellone principale del WTA di Roma!; Cinà-Blockx stasera in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming; Arnaldi-Munar oggi in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming. LIVE Basiletti-Tomljanovic, WTA Roma 2026 in DIRETTA: azzurra per proseguire la favolaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Noemi ... oasport.it Basiletti-Tomljanovic oggi in tv, WTA Roma 2026: orario, programma, streamingOggi, mercoledì 6 maggio, Noemi Basiletti sarà nuovamente in campo per dare un seguito alla sua favola. L'azzurra, proveniente dalle qualificazioni, si è ... oasport.it Gli azzurri in campo oggi a Roma mercoledì 6 Ore 14:30 Arnaldi vs Munar Ore 11:00 Stefanini vs Ostapenko Ore 12:30 Urgesi vs Golubic Ore 12:30 Pigato vs Grant Ore 14:00 Brancaccio vs Townsend Ore 17:00 Basiletti vs Tomljanovic - facebook.com facebook BNP Paribas Arena #Pigato -Tyra Grant intorno alle 13 #Basiletti -Tomljanovic intorno alle 19 Supertennis Arena Golubic - #Urgesi intorno alle 13 Townsend - #Brancaccio a seguire 2/2 Sky Sport Sky Sport e Superten x.com