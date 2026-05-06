LIVE Arnaldi-Munar ATP Roma 2026 in DIRETTA | pochi minuti all’inizio del match

Da oasport.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al momento non è ancora iniziato il match tra Arnaldi e Munar nell'ATP di Roma 2026, ma i tifosi sono in attesa di aggiornamenti. Nel frattempo, si segnala la vittoria di Hanfmann su Hurkacz, conclusa con un punteggio di 6-2 al terzo set, dopo una rimonta. La partita si terrà nei prossimi minuti, e gli appassionati possono seguire la diretta per aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:31 Completa la rimonta Hanfmann, che liquida per 6-2 al terzo un sempre più irriconoscibile Hurkacz. Poco meno di 20 minuti all’ingresso in campo di Arnaldi e Munar. 14:58 Altro giro, alto tiebreak, ma stavolta la spunta il tedesco Hanfmann. Si va dunque al terzo set e bisognerà attendere prima di assistere ad Arnaldi-Munar. 14:02 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Arnaldi-Munar. Appena concluso un lottato primo set tra Hurkacz ed Hanfmann, con il polacco impostosi per 7-6. Al termine di questo incontro toccherà all’azzurro. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell’ATP Masters 1000 di Roma tra Matteo Arnaldi e lo spagnolo Jaume Munar.🔗 Leggi su Oasport.it

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