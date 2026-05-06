LIVE Arnaldi-Munar ATP Roma 2026 in DIRETTA | pochi minuti all’inizio del match

Al momento non è ancora iniziato il match tra Arnaldi e Munar nell'ATP di Roma 2026, ma i tifosi sono in attesa di aggiornamenti. Nel frattempo, si segnala la vittoria di Hanfmann su Hurkacz, conclusa con un punteggio di 6-2 al terzo set, dopo una rimonta. La partita si terrà nei prossimi minuti, e gli appassionati possono seguire la diretta per aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:31 Completa la rimonta Hanfmann, che liquida per 6-2 al terzo un sempre più irriconoscibile Hurkacz. Poco meno di 20 minuti all’ingresso in campo di Arnaldi e Munar. 14:58 Altro giro, alto tiebreak, ma stavolta la spunta il tedesco Hanfmann. Si va dunque al terzo set e bisognerà attendere prima di assistere ad Arnaldi-Munar. 14:02 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Arnaldi-Munar. Appena concluso un lottato primo set tra Hurkacz ed Hanfmann, con il polacco impostosi per 7-6. Al termine di questo incontro toccherà all’azzurro. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell’ATP Masters 1000 di Roma tra Matteo Arnaldi e lo spagnolo Jaume Munar.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Arnaldi-Munar, ATP Roma 2026 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match Notizie correlate LIVE Cinà-Muller, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:58 Ancora pochi minuti all’ingresso in campo dei due protagonisti dell’incontro. LIVE Sinner-Humbert, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:18 Accolti dall’applauso del pubblico entrano in campo i due protagonisti dell’incontro. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: LIVE Arnaldi-Munar, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurro per proseguire la risalita; Tennis, ATP Roma: Arnaldi sfida Munar, diretta gratis su TV8. Il programma; La rinascita di Arnaldi parte da Cagliari; Live Streaming Matteo Arnaldi vs Jaume Munar - Round 1 (Campo Centrale) | ATP 1000: Internazionali BNL d'Italia 2026 - 6 Mei 2026. LIVE Arnaldi-Munar, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro in campo dopo Hurkacz-HanfmannCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:02 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Arnaldi-Munar. Appena concluso un lottato primo ... oasport.it Arnaldi-Munar oggi in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingOggi, mercoledì 6 maggio, Matteo Arnaldi farà il proprio esordio agli Internazionali d'Italia 2026. Sulla terra rossa del Foro Italico, il ligure giocherà ... oasport.it La prima diretta di Tv8 per gli Internazionali BNL d'Italia parte da una diretta Tennis che fa da ponte al match Arnaldi-Munar in chiaro. #IBI26 #SkyTennis #Tv8 x.com Da oggi su Tv8 non perdetevi le emozioni del torneo maschile degli Internazionali BNL d’Italia Dalle 14:30 vi aspetta LIVE la sfida tra Matteo Arnaldi e Jaume Munar. - facebook.com facebook