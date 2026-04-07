LIVE Sinner-Humbert ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | pochi minuti all’inizio del match

Tra pochi minuti prende il via il match tra due giocatori di tennis sul campo del torneo ATP di Montecarlo. I due atleti sono entrati in campo accompagnati dall'applauso del pubblico presente. La partita è molto attesa e si sta preparando a cominciare, con i giocatori già in posizione sul rettangolo di gioco. Gli spettatori sono pronti a seguire l’incontro in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:18 Accolti dall’applauso del pubblico entrano in campo i due protagonisti dell’incontro. 12:17 Quello che andremo a commentare sarà il terzo confronto diretto tra i due con la situazione ferma sull’1 pari dopo il successo del francese alle Next Gen Finals 2019 e quello dell’azzurro sulla terra rossa di Roma nel 2021. Il vincente della sfida troverà uno tra l’argentino Francisco Cerundolo ed il ceco Tomas Machac. 12:14 Match che inizierà con ampio anticipo rispetto alle attese in quanto lo spagnolo Bautista Agut si è ritirato dopo 23 minuti nella sfida inaugurale contro Matteo Berrettini. 12:09 Tra pochi minuti terminerà l’attesa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Humbert, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match LIVE Sinner/Bergs-Machac/Ruud, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner/Bergs-Machac/Ruud 10:58 Ancora pochi minuti ci separano all’ingresso in campo... LIVE Sinner-Svrcina, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match2:58 Svrcina ha invece superato brillantemente le qualificazioni prima di sconfiggere in due set l’australiano Duckworth. Temi più discussi: Monte-Carlo LIVE, Sinner sfida Humbert: cronaca in diretta dalle 13; Sinner-Humbert oggi su Sky: 2° match dalle 11; LIVE Sinner-Humbert, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’azzurro ritrova il francese dopo 5 anni; Dove vedere Sinner-Humbert al Masters 1000 di Montecarlo in tv e streaming. Diretta Sinner Humbert | Streaming video tv: debutto nel Principato (Atp Montecarlo 2026, oggi 7 aprile)Diretta Sinner Humbert streaming video tv, oggi 7 aprile: orario e risultato live della partita per il secondo turno del torneo Atp Montecarlo 2026. ilsussidiario.net Montecarlo, oggi Sinner-Humbert al secondo turno - Il match in direttaJannik Sinner debutta all' Atp Masters 1000 di Montecarlo oggi, martedì 7 aprile 2026. L'azzurro, numero 2 del mondo, nel match del secondo turno affronta il francese Hugo Humbert, 27 anni e numero 34 ... adnkronos.com Sinner-Humbert diretta Masters 1000 di Montecarlo: segui l'esordio di Jannik LIVE - facebook.com facebook Inizia una giornata pazzesca a Monte-Carlo! Sul Court Rainier III Matteo Berrettini sfida Roberto Bautista Agut (a seguire ci sarà Jannik Sinner opposto a Ugo Humbert), mentre sul Court EA de Massy Luciano Darderi affronta Hubert Hurkacz. x.com