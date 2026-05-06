LIVE Arnaldi-Munar ATP Roma 2026 in DIRETTA | azzurro per proseguire la risalita

Oggi si svolge il match di primo turno dell’ATP Masters 1000 di Roma tra Matteo Arnaldi e Jaume Munar. La partita si gioca sul campo centrale e viene trasmessa in diretta. I tifosi possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale tramite questa piattaforma. L’incontro rappresenta un’opportunità per i giocatori di avanzare nel torneo romano.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell’ATP Masters 1000 di Roma tra Matteo Arnaldi e lo spagnolo Jaume Munar. Sesto confronto diretto in assoluto tra i due con l’iberico avanti per 3-2. Il vincente della sfida troverà al secondo turno l’australiano Alex De Minaur, testa di serie numero sei del torneo capitolino. Appuntamento nel pomeriggio sul Campo Centrale che ospiterà 4 incontri con italiani al via sui 5 in programma. Arnaldi, venticinquenne sanremese, si presenta all’appuntamento con lo storico torneo italiano dopo aver trovato la vittoria nel Challenger di Cagliari a margine di un periodo buio.🔗 Leggi su Oasport.it

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