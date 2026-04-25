Oggi si svolge a Madrid la partita tra Paolini e Baptiste nel torneo WTA 2026. La sfida è in corso e i tifosi possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale attraverso questa cronaca. L'incontro rappresenta un passaggio importante per la giocatrice italiana nel tentativo di migliorare la propria posizione nel ranking. La partita si svolge su uno dei campi principali del torneo, con le due atlete impegnate in un match che si preannuncia equilibrato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Jasmine Paolini e la statunitense Hailey Baptiste, valido per i sedicesimi di finale del WTA di Madrid, torneo Masters 1000 che si gioca in combine con il circuito maschile. L’azzurra sta cercando di riprendersi dopo un periodo non perfetto e parte favorita contro l’americana. La nostra tennista toscana ha superato il secondo turno della competizione battendo la tedesca Laura Siegmund per 2-1, rimontando il match dopo aver perso il primo parziale. Paolini è riuscita a reagire e ha portato a casa un match che rischiava di terminare come ne stanno terminando troppi nell’ultimo periodo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Paolini-Baptiste, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: ostacolo americano per proseguire la risalita

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