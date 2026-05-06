LIVE Arnaldi-Munar 6-3 3-6 2-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA | prime fasi del set decisivo

Al momento è in corso la partita tra Arnaldi e Munar nel torneo di Roma. Dopo i primi due set, rispettivamente vinti da Arnaldi 6-3 e da Munar 6-3, si sta giocando il set decisivo. Attualmente il punteggio è 2-1 in favore di Arnaldi. In questa fase, il punteggio è di 40-40, con uno scambio di colpi tra i due giocatori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Dritto centrale in spinta di Arnaldi. Parità. 40-30 Perfetta la palla corta di dritto di Munar. 30-30 Servizio, dritto e secondo smash a segno per l’iberico. 15-30 Prima vincente del maiorchino. 0-30 Matteo insiste sul rovescio dell’avversario e ne provoca l’errore. 0-15 Di un soffio in corridoio il rovescio in uscita dal servizio di Munar. 2-1 Game Arnaldi. Si ferma sul nastro il recupero di rovescio dello spagnolo. 40-0 Completamente fuori misura Munar con la risposta di dritto. 30-0 ACE Arnaldi, il sesto. 15-0 Servizio e dritto ben giocato dall’italiano. 1-1 Game Munar. Peccato, se ne va il recupero di Arnaldi sulla smorzata dell’avversario.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Arnaldi-Munar 6-3 3-6 2-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: prime fasi del set decisivo Notizie correlate Leggi anche: LIVE Arnaldi-Munar 6-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro conquista il primo set Leggi anche: LIVE Arnaldi-Munar 6-3 2-5, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro serve per rimanere nel set Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: LIVE Arnaldi-Munar, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurro per proseguire la risalita; Diretta Arnaldi - Munar (Internazionali BNL d'Italia); Live Streaming Matteo Arnaldi vs Jaume Munar - Round 1 (Campo Centrale) | ATP 1000: Internazionali BNL d'Italia 2026 - 6 Mei 2026; IBI 26, il tabellone degli italiani. LIVE Arnaldi-Munar 6-3 3-6 2-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: prime fasi del set decisivoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Palla corta di dritto in contropiede vincente dello spagnolo. Ancora parità. 40-AD Palla del controbreak ... oasport.it Arnaldi-Munar oggi in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingOggi, mercoledì 6 maggio, Matteo Arnaldi farà il proprio esordio agli Internazionali d'Italia 2026. Sulla terra rossa del Foro Italico, il ligure giocherà ... oasport.it Arnaldi 6-3 3-6 Contro Munar va al terzo - facebook.com facebook La prima diretta di Tv8 per gli Internazionali BNL d'Italia parte da una diretta Tennis che fa da ponte al match Arnaldi-Munar in chiaro. #IBI26 #SkyTennis #Tv8 x.com