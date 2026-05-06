LIVE Arnaldi-Munar 6-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurro conquista il primo set

Da oasport.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo ATP di Roma, al momento, si sta disputando il match tra Arnaldi e Munar. Nel primo set, l’azzurro ha vinto con il punteggio di 6-3. Durante la partita, Munar ha ottenuto un vantaggio di 1-0 nel primo game grazie a un’ottima prima battuta e a una risposta vincente. La partita è in corso e saranno aggiornamenti continui sui punti e sui game.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Game Munar. Altra ottima prima dell’iberico. 40-15 Prima esterna vincente dello spagnolo. 30-15 ACE Munar. 15-15 Profondissimo il rovescio dal centro di Arnaldi. 15-0 Se ne va il dritto difensivo del ligure. SECONDO SET 6-3 PRIMO SET ARNALDI! Contro smorzata deliziosa dell’italiano, che porta a casa il primo parziale. 40-30 SET POINT ARNALDI. Nonostante le titubanze l’azzurro piazza il dritto inside out vincente al termine di uno scambio ricco di tensione. 30-30 Troppa foga per Matteo su questo rovescio lungolinea. 30-15 Doppio fallo Arnaldi. 30-0 Munar strappa il movimento del dritto. 15-0 Ottima prima al centro dell’azzurro.🔗 Leggi su Oasport.it

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