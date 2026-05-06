LIVE Arnaldi-Munar 6-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurro conquista il primo set

Al torneo ATP di Roma, al momento, si sta disputando il match tra Arnaldi e Munar. Nel primo set, l’azzurro ha vinto con il punteggio di 6-3. Durante la partita, Munar ha ottenuto un vantaggio di 1-0 nel primo game grazie a un’ottima prima battuta e a una risposta vincente. La partita è in corso e saranno aggiornamenti continui sui punti e sui game.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Game Munar. Altra ottima prima dell’iberico. 40-15 Prima esterna vincente dello spagnolo. 30-15 ACE Munar. 15-15 Profondissimo il rovescio dal centro di Arnaldi. 15-0 Se ne va il dritto difensivo del ligure. SECONDO SET 6-3 PRIMO SET ARNALDI! Contro smorzata deliziosa dell’italiano, che porta a casa il primo parziale. 40-30 SET POINT ARNALDI. Nonostante le titubanze l’azzurro piazza il dritto inside out vincente al termine di uno scambio ricco di tensione. 30-30 Troppa foga per Matteo su questo rovescio lungolinea. 30-15 Doppio fallo Arnaldi. 30-0 Munar strappa il movimento del dritto. 15-0 Ottima prima al centro dell’azzurro.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Arnaldi-Munar 6-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro conquista il primo set Notizie correlate LIVE Arnaldi-Munar, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurro per proseguire la risalitaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell’ATP Masters 1000 di Roma... LIVE Arnaldi-Munar, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurro in fiducia dopo CagliariCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell’ATP Masters 1000 di Roma... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: LIVE Arnaldi-Munar, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurro per proseguire la risalita; Diretta Arnaldi - Munar (Internazionali BNL d'Italia); Tennis, ATP Roma: Arnaldi sfida Munar, diretta gratis su TV8. Il programma; Live Streaming Matteo Arnaldi vs Jaume Munar - Round 1 (Campo Centrale) | ATP 1000: Internazionali BNL d'Italia 2026 - 6 Mei 2026. LIVE Arnaldi-Munar 6-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro conquista il primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:44 Accolti dall'applauso del pubblico entrano in campo Matteo Arnaldi e Jaume Munar. 15:39 Il vincente della ... oasport.it DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2026 | Arnaldi Munar video streaming tv: Tyra Grant vince il derby (6 maggio)Diretta Internazionali d'Italia 2026 streaming video Tv8: il grande tennis sbarca a Roma, al Foro Italico la prima giornata del torneo maschile. ilsussidiario.net La prima diretta di Tv8 per gli Internazionali BNL d'Italia parte da una diretta Tennis che fa da ponte al match Arnaldi-Munar in chiaro. #IBI26 #SkyTennis #Tv8 x.com Da oggi su Tv8 non perdetevi le emozioni del torneo maschile degli Internazionali BNL d’Italia Dalle 14:30 vi aspetta LIVE la sfida tra Matteo Arnaldi e Jaume Munar. - facebook.com facebook