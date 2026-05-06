LIVE Arnaldi-Munar 6-3 3-6 2-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurro ha avuto le prime chance del set decisivo

Al Foro Italico di Roma, l'incontro tra Arnaldi e Munar procede con una partita combattuta. Dopo aver concluso il primo set con un risultato di 6-3, Arnaldi ha conquistato il secondo 3-6, portando la sfida al set decisivo. Attualmente il punteggio segna 2-1 in favore di Arnaldi, che ha avuto le prime opportunità nel game conclusivo. Durante lo scambio, sono stati messi a segno alcuni colpi di rilievo, tra cui una potente prima di dritto e una palla corta con passante di rovescio di Munar.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Gran prima e comodo dritto al centro!! 30-30 Palla corta pregevole e passante di rovescio Munar. 30-15 Clamoroso errore da vicino del ligure. 30-0 Servizio e appoggio di volo! 15-0 Difesa estrema dell’iberico, scambio infinito che si conclude con la nuova discesa a rete di Arnaldi, vincente! 2-2 Game Munar. Gran punto dell’iberico, che piazza la demi-volèe in contropiede. AD-40 Servizio e dritto ben piazzato stavolta dallo spagnolo. 40-40 Erroraccio con lo schiaffo al volo di dritto di Munar. AD-40 Scambio rocambolesco chiuso dall’errore di dritto dell’italiano. 40-40 Ancora un ottimo dritto inside out di Arnaldi.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Arnaldi-Munar 6-3 3-6 2-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro ha avuto le prime chance del set decisivo Notizie correlate LIVE Arnaldi-Munar 6-3 3-6 2-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: prime fasi del set decisivoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Dritto centrale in spinta di Arnaldi. Leggi anche: LIVE Arnaldi-Munar 6-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro conquista il primo set Una raccolta di contenuti Temi più discussi: LIVE Arnaldi-Munar, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurro per proseguire la risalita; Diretta Arnaldi - Munar (Internazionali BNL d'Italia); Live Streaming Matteo Arnaldi vs Jaume Munar - Round 1 (Campo Centrale) | ATP 1000: Internazionali BNL d'Italia 2026 - 6 Mei 2026; IBI 26, il tabellone degli italiani. LIVE Arnaldi-Munar 6-3 3-6 2-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: prime fasi del set decisivoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Palla corta di dritto in contropiede vincente dello spagnolo. Ancora parità. 40-AD Palla del controbreak ... oasport.it Arnaldi-Munar oggi in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingOggi, mercoledì 6 maggio, Matteo Arnaldi farà il proprio esordio agli Internazionali d'Italia 2026. Sulla terra rossa del Foro Italico, il ligure giocherà ... oasport.it Arnaldi 6-3 3-6 Contro Munar va al terzo - facebook.com facebook La prima diretta di Tv8 per gli Internazionali BNL d'Italia parte da una diretta Tennis che fa da ponte al match Arnaldi-Munar in chiaro. #IBI26 #SkyTennis #Tv8 x.com