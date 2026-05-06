LIVE Arnaldi-Munar 6-3 1-4 ATP Roma 2026 in DIRETTA | reazione dello spagnolo

Durante il match tra Arnaldi e Munar a Roma, il punteggio vede l’italiano avanti 6-3, con Munar in svantaggio 1-4. Nel gioco in corso, Munar ha conquistato il punto con un servizio e uno smash, portandosi avanti di un vantaggio di due punti. L’azione vede uno scambio di colpi in cui Munar ha utilizzato una palla corta efficace. La partita prosegue con questa sequenza di gioco.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-4 Game Munar. Servizio e smash. AD-40 Altra ottima palla corta dello spagnolo. 40-40 Scambio prolungato chiuso dall’errore di rovescio di Munar. AD-40 Drop dell’iberico che lascia fermo Arnaldi. 40-40 Si ferma sul nastro il dritto in uscita dal servizio di Munar. Parità. 40-30 Perfetta costruzione del punto dello spagnolo, che chiude con la stop volley di dritto. 30-30 Scappa via il rovescio incrociato dell’iberico. 30-15 ACE Munar. 15-15 Servizio, palla corta e pallonetto a segno per il maiorchino. 0-15 Completamente fuori misura il dritto in uscita dal servizio dello spagnolo. 1-3 Game Arnaldi. Scappa via il dritto inside in di Munar, che torna ora alla battuta.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Arnaldi-Munar 6-3 1-4, ATP Roma 2026 in DIRETTA: reazione dello spagnolo Notizie correlate LIVE Arnaldi-Munar 6-3 0-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: reazione dello spagnoloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Completamente fuori misura il dritto in uscita dal servizio dello spagnolo. LIVE Arnaldi-Munar 3-2, ATP Roma 2026 in DIRETTA: dominano per ora i serviziCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Matteo sfonda con il terzo dritto. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: LIVE Arnaldi-Munar, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurro per proseguire la risalita; Diretta Arnaldi - Munar (Internazionali BNL d'Italia); Live Streaming Matteo Arnaldi vs Jaume Munar - Round 1 (Campo Centrale) | ATP 1000: Internazionali BNL d'Italia 2026 - 6 Mei 2026; IBI 26, il tabellone degli italiani. LIVE Arnaldi-Munar 6-3 0-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: reazione dello spagnoloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:44 Accolti dall'applauso del pubblico entrano in campo Matteo Arnaldi e Jaume Munar. 15:39 Il vincente della ... oasport.it Arnaldi-Munar oggi in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingOggi, mercoledì 6 maggio, Matteo Arnaldi farà il proprio esordio agli Internazionali d'Italia 2026. Sulla terra rossa del Foro Italico, il ligure giocherà ... oasport.it La prima diretta di Tv8 per gli Internazionali BNL d'Italia parte da una diretta Tennis che fa da ponte al match Arnaldi-Munar in chiaro. #IBI26 #SkyTennis #Tv8 x.com Da oggi su Tv8 non perdetevi le emozioni del torneo maschile degli Internazionali BNL d’Italia Dalle 14:30 vi aspetta LIVE la sfida tra Matteo Arnaldi e Jaume Munar. - facebook.com facebook