LIVE Arnaldi-Munar 3-2 ATP Roma 2026 in DIRETTA | dominano per ora i servizi

Da oasport.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo ATP di Roma, Arnaldi e Munar si affrontano in un match molto combattuto, con il punteggio attuale di 3-2 in favore di Arnaldi. Finora si sono visti molti punti vinti con i servizi, mentre Matteo ha messo a segno un colpo vincente con il terzo dritto. Sul punteggio di 3-3, Munar ha conquistato il game, e Arnaldi si prepara a servire di nuovo, dopo uno scambio in corridoio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Matteo sfonda con il terzo dritto. 3-3 Game Munar. In corridoio la risposta di dritto di Arnaldi, che torna subito alla battuta. 40-0 Scappa via il dritto difensivo del ligure. 30-0 Prima vincente del maiorchino. 15-0 Servizio e smash a rimbalzo liftato dell’iberico. 3-2 Game Arnaldi. In corridoio il rovescio lungolinea di Munar. 40-15 Splendida la stop volley di rovescio dorsale dell’azzurro. 30-15 Si ferma sul nastro la palla corta di dritto del ligure. 30-0 Se ne va il rovescio difensivo dell’iberico. 15-0 Servizio vincente dell’italiano. 2-2 Game Munar. Servizio e drop di rovescio implacabile dello spagnolo.🔗 Leggi su Oasport.it

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