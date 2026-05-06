LIVE Arnaldi-Munar 3-2 ATP Roma 2026 in DIRETTA | dominano per ora i servizi

Al torneo ATP di Roma, Arnaldi e Munar si affrontano in un match molto combattuto, con il punteggio attuale di 3-2 in favore di Arnaldi. Finora si sono visti molti punti vinti con i servizi, mentre Matteo ha messo a segno un colpo vincente con il terzo dritto. Sul punteggio di 3-3, Munar ha conquistato il game, e Arnaldi si prepara a servire di nuovo, dopo uno scambio in corridoio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Matteo sfonda con il terzo dritto. 3-3 Game Munar. In corridoio la risposta di dritto di Arnaldi, che torna subito alla battuta. 40-0 Scappa via il dritto difensivo del ligure. 30-0 Prima vincente del maiorchino. 15-0 Servizio e smash a rimbalzo liftato dell’iberico. 3-2 Game Arnaldi. In corridoio il rovescio lungolinea di Munar. 40-15 Splendida la stop volley di rovescio dorsale dell’azzurro. 30-15 Si ferma sul nastro la palla corta di dritto del ligure. 30-0 Se ne va il rovescio difensivo dell’iberico. 15-0 Servizio vincente dell’italiano. 2-2 Game Munar. Servizio e drop di rovescio implacabile dello spagnolo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Arnaldi-Munar 3-2, ATP Roma 2026 in DIRETTA: dominano per ora i servizi Notizie correlate LIVE Arnaldi-Munar, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurro per proseguire la risalitaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell’ATP Masters 1000 di Roma... LIVE Arnaldi-Munar, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurro in fiducia dopo CagliariCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell’ATP Masters 1000 di Roma... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: LIVE Arnaldi-Munar, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurro per proseguire la risalita; Diretta Arnaldi - Munar (Internazionali BNL d'Italia); Arnaldi-Munar oggi in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming; IBI 26, il tabellone degli italiani. LIVE Arnaldi-Munar, ATP Roma 2026 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:44 Accolti dall'applauso del pubblico entrano in campo Matteo Arnaldi e Jaume Munar. 15:39 Il vincente della ... oasport.it Arnaldi-Munar oggi in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingOggi, mercoledì 6 maggio, Matteo Arnaldi farà il proprio esordio agli Internazionali d'Italia 2026. Sulla terra rossa del Foro Italico, il ligure giocherà ... oasport.it La prima diretta di Tv8 per gli Internazionali BNL d'Italia parte da una diretta Tennis che fa da ponte al match Arnaldi-Munar in chiaro. #IBI26 #SkyTennis #Tv8 x.com Da oggi su Tv8 non perdetevi le emozioni del torneo maschile degli Internazionali BNL d’Italia Dalle 14:30 vi aspetta LIVE la sfida tra Matteo Arnaldi e Jaume Munar. - facebook.com facebook