Alle 21 si gioca la partita di ritorno tra Bayern e PSG, due squadre che si sono già affrontate nell’andata, conclusasi con un punteggio di 5-4. All’Allianz Arena, il Bayern cerca di qualificarsi per la seconda finale consecutiva, mentre il PSG tenta di ribaltare il risultato dell’andata. La sfida si preannuncia ricca di emozioni e spettacolo, con molti occhi puntati sui protagonisti in campo.

È il portoghese Joao Pinheiro l'arbitro designato dall'Uefa per Bayern Monaco-Psg. Assistenti Bruno Jesus e Luciano Maia POR, quarto ufficiale il norvegese Espen Eskas. Al var l'italiano Marco Di Bello, avar Tiago Martins. (4-3-3): Safonov; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabian Ruiz, Vitinha, João Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique. (4-2-3-1): Neuer; Stanišic, Upamecano, Tah, Laimer; A. Pavlovic, Kimmich; Olise, Gnabry, Luis Díaz; Kane. All. Kompany. La semifinale di ritorno tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva da Amazon Prime Video tramite l'app per smart tv compatibili oppure utilizzando console di gioco (PlayStation, Xbox) o dispositivi come Amazon Fire Stick TV e Google Chromecast.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 21 Bayern-Psg di Champions: altro show dopo il 5-4 dell'andata?

Benfica-Real Madrid 4-2: gol e highlights | Champions League

Notizie correlate

Leggi anche: Champions, l’andata della semifinale finisce 5-4. Stasera Atletico-Arsenal (21). Psg, manita-show: ma anche il Bayern è da urlo

Leggi anche: Champions, la semifinale di andata alle 21. Domani Atletico-Arsenal. È un Psg-Bayern di stelle, spettacolo annunciato

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Psg-Bayern Monaco, dove vedere la semifinale di Champions League in tv e streaming; Champions oggi in TV, dove vedere Bayern-PSG stasera: orario, formazioni e diretta streaming; Bayern Monaco-Psg: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League; Psg-Bayern Monaco: dove vederla (tv e streaming), formazioni ufficiali e orario della semifinale di Champions.

Bayern-PSG LIVE, risultato in diretta della partita di Champions: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 21La diretta live di Bayern-PSG, ritorno della semifinale di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Bayern Monaco-Psg diretta Champions League: segui la semifinale di ritorno LIVEDopo la spettacolare partita d'andata, finita 5-4 per i parigini, all'Allianz Arena si scoprirà il nome della seconda finalista che sfiderà l'Arsenal: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

Bayern Monaco-Psg, le probabili formazioni di Kompany e Luis Enrique per la semifinale di Champions League - facebook.com facebook

Le probabili formazioni di Bayern-Psg #SkySport #BayernPSG #UCL #SkyUCL x.com