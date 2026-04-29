Nella prima giornata delle semifinali di Champions League sono stati segnati nove gol, regalando una serie di partite ricche di emozioni. La sfida tra Atletico e Arsenal si è conclusa con un punteggio di 5-4, lasciando aperte le speranze per la gara di ritorno in programma questa sera. Nel frattempo, il Paris Saint-Germain ha conquistato una vittoria con cinque reti, mentre il Bayern Monaco ha dato spettacolo con prestazioni sorprendenti.

Nove gol a costellare uno spettacolo che noi possiamo solo sognarci. Inchinarci è quanto possiamo fare. Il Psg fa sua per 5-4 la semifinale di andata col Bayern a Parigi. Ci si aspettava uno show in questa finale anticipata, ma non così intenso e pazzo. Tutto è ancora aperto verso la seconda sfida a Monaco, mercoledì prossimo. Bavaresi in avanti con Kane su rigore 17’, poi si accende Kvara al 24’ ed è 1-1. La corazzata di Luis Enrique ancora avanti con Neves al 33’, ma presto arriva il pari tedesco con Olise, al 41’. Rifiatare verso l’intervallo? No, Dembelé su rigore al 46’ fa il 3-2 per il Paris. La ripresa vede il Psg scatenarsi in avvio: ancora Kvara al 56 e Dembelé al 59’ fanno impazzire il Parco dei Principi sul 5-2.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Champions, l’andata della semifinale finisce 5-4. Stasera Atletico-Arsenal (21). Psg, manita-show: ma anche il Bayern è da urlo

Notizie correlate

Leggi anche: Champions, la semifinale di andata alle 21. Domani Atletico-Arsenal. È un Psg-Bayern di stelle, spettacolo annunciato

Leggi anche: Champions League, Bayern-Psg e Atletico Madrid-Arsenal sono le semifinali. Tra due settimane l'andata: il programma

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Atletico Madrid-Arsenal, le probabili formazioni dell'andata della semifinale di Champions; Atletico Madrid-Arsenal: probabili formazioni, quando e dove vederla; Champions oggi in TV, dove vedere Atletico Madrid-Arsenal: orario, formazioni e diretta streaming; Dove vedere le semifinali di Champions League PSG-Bayern e Atletico Madrid-Arsenal: Sky, Amazon Prime Video o TV8?.

Champions League, stasera l’altra semifinale: in campo Atletico Madrid-ArsenalDopo la prima semifinale di ieri sera, quest'oggi allo stadio Riyadh Air Metropolitano di Madrid andrà in scena alle 21:00 la seconda semifinale di andata tra Atletico Madrid e Arsenal. Momento oppost ... msn.com

Champions oggi in TV, dove vedere Atletico Madrid-Arsenal: orario, formazioni e diretta streamingAtletico Madrid-Arsenal è l’andata della semifinale di Champions che si gioca oggi alle 21. Partita visibile in diretta v e in streaming su Amazon Prime Video, Le ultime news sulle formazioni di ... fanpage.it

Stasera al via i quarti, al Bernabeu il duello tra Mbappé e Kane. Si gioca anche Sporting-Arsenal. Mercoledì Psg-Liverpool e il derby Atletico-Barcellona - facebook.com facebook