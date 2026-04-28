Stasera alle 21 si gioca la semifinale di andata di Champions League tra Atletico e Arsenal. Domani, invece, si disputerà il match tra PSG e Bayern Monaco. La sfida tra le due squadre francesi e tedesche è considerata una delle più attese, con entrambe le squadre in ottima forma in questo momento nel calcio europeo. La semifinale si preannuncia come un appuntamento ricco di emozioni e spettacolo.

La partita delle partite è ’solo’ una semifinale. PSG-Bayern Monaco, ovvero la sfida fra le due squadre – in questo momento – più in forma in assoluto nel Vecchio continente. Appuntamento Champions quasi ’cult’ questa sera alle 21 per la gara d’andata al Parco dei principi (diretta Sky). Match già iniziato prima del fischio: "Non c’è squadra migliore di noi", dice con insolita sicurezza Luis Enrique, che difende il titolo di campione d’Europa conquistato lo scorso anno. Dall’altra parte i numeri del Bayern: 161 gol in stagione, e in vista il record di 190. Sono 38 a testa le marcature delle due squadre in coppa, garanzia di spettacolo. Non potrà assistere della panchina Kompany, squalificato.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Champions, la semifinale di andata alle 21. Domani Atletico-Arsenal. È un Psg-Bayern di stelle, spettacolo annunciato

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