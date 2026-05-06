Livatino patrono dei giudici? Monsignor Bertolone | Ai togati la grammatica della funzione libertà interiore credibilità e sobrietà

Il 9 maggio si ricorderà il quinto anniversario della beatificazione di Rosario Angelo Livatino, il primo giudice nella storia della Chiesa cattolica a ricevere questo riconoscimento. Monsignor Bertolone ha commentato che i giudici devono possedere una grammatica della funzione, che include libertà interiore, credibilità e sobrietà. La celebrazione di questa ricorrenza si inserisce nel contesto di un dibattito più ampio sulla figura del giudice e i valori che lo guidano.

Il 9 maggio, ossia venerdì, saranno 5 anni. Cinque anni dalla beatificazione di Rosario Angelo Livatino: primo giudice beatificato nella storia della Chiesa cattolica. A fine mese l’Assemblea generale della Cei è chiamata a confermare laproposta di indicare il beato di Canicattì come patrono dei.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate I vescovi d'Italia: "Il giudice Livatino sia il patrono dei magistrati"I vescovi italiani appoggiano la proposta di eleggere il Beato Rosario Livatino, il giudice assassinato dalla mafia nel 1990, a patrono dei... Leggi anche: Monsignor Rudelli da nunzio apostolico ai vertici della Curia