Papa Leone XIV ha nominato il monsignor bergamasco Paolo Rudelli, arcivescovo titolare di Mesembria, come nuovo nunzio apostolico in Colombia. Rudelli sostituisce il precedente rappresentante alla Segreteria di Stato, assumendo il ruolo di sostituto per gli Affari generali. La sua nomina porta un rappresentante di lunga esperienza nel settore diplomatico della Chiesa.

Dalla Colombia ai vertici delle gerarchie vaticane. Papa Leone XIV ha nominato il bergamasco monsignor Paolo Rudelli, arcivescovo titolare di Mesembria e nunzio apostolico nel Paese sudamericano, sostituto per gli Affari generali della Segreteria di Stato, un ruolo chiave nella Chiesa di Roma. "Dal Papa un gesto di fiducia che mi onora profondamente", il suo commento. Un religioso di grande esperienza, monsignor Rudelli, originario di Gandino, nato nel 1970 ed e ordinato sacerdote a Bergamo nel 1995. Formato nel Seminario di Bergamo, dove è entrato alle medie, ha completato gli studi a Roma prima al Pontificio Seminario Romano Maggiore e poi alla Pontificia Accademia Ecclesiastica, conseguendo il dottorato in Teologia e la licenza in Diritto Canonico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Monsignor Rudelli da nunzio apostolico ai vertici della Curia

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