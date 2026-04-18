A Milano, durante un corteo organizzato dai centri sociali, sono stati lanciati petardi e bottiglie contro le forze dell’ordine mentre il gruppo si dirigeva verso Piazza San Babila, nel tentativo di avvicinarsi al Duomo durante un raduno di manifestanti patrioti. La manifestazione ha visto momenti di tensione tra i partecipanti e le forze di polizia, che hanno cercato di gestire la situazione. La situazione si è sviluppata lungo via Borgogna, con alcuni scontri tra i manifestanti e le forze dell’ordine.

MILANO – Momenti di alta tensione quando il corteo dei centri sociali ha imboccato via Borgogna nel tentativo di raggiungere Piazza San Babila con l’intento di avvicinarsi più possibile al Duomo di Milano dove è incorso il raduno dei patrioti. L’accesso alla Piazza è bloccato dai blindati della polizia. Sono stati accesi fumogeni e lanciati petardi e bottiglie di vetro. La polizia ha risposto azionando gli idranti. Nella via l’aria si è fatta irrespirabile. (Italpres) askanews) – Partiti, associazioni e realtà auto organizzate sono scese in piazza a Milano, in tre diverse manifestazioni, per protestare contro il summit dei patrioti europei in Piazza Duomo, con la Lega di Matteo Salvini e i sovranisti europei.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - “Partigian* antifascist*”, centri sociali lanciano petardi e bottiglie contro la polizia

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