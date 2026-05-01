Violenza rossa sul 1° Maggio | bottiglie e spray contro la polizia a Torino

Da iltempo.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le celebrazioni del Primo Maggio a Torino, si sono verificati scontri tra gruppi di manifestanti e forze dell'ordine. Un gruppo di autonomi si è staccato dal corteo principale e si è diretto verso corso Regina Margherita, nei pressi dell'ex centro sociale Askatasuna. In quell'occasione, sono state lanciate bottiglie e spray contro la polizia, che ha risposto con interventi per disperdere i partecipanti.

Scontri e tensioni a Torino durante le celebrazioni del Primo Maggio, quando un gruppo di autonomi si è separato dal corteo principale dirigendosi verso corso Regina Margherita, all'altezza dell'ex centro sociale Askatasuna. Qui i manifestanti hanno cercato di forzare lo schieramento delle forze dell'ordine, colpendo gli scudi con bastoni e spruzzando sostanze irritanti contro agenti e militari. Il contingente, tra cui i reparti mobili, hanno caricato i manifestanti e utilizzato gli idranti per disperdere i presenti. Dopo un breve rallentamento degli scontri, la situazione è tornata a degenerare con il lancio di bottiglie di vetro contro la polizia.🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Violenza rossa sul 1° Maggio: bottiglie e spray contro la polizia a Torino

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