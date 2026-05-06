Litigano per un parcheggio | ragazzo preso a colpi di casco è in ospedale

Stamattina a Castellammare di Stabia si è verificata una violenta lite tra due giovani, nata da una disputa per un'auto in sosta. Durante l'alterco, uno dei due è stato colpito più volte con un casco e ora si trova in ospedale. L'episodio è avvenuto in corso Vittorio Emanuele, vicino al lungomare, e le forze dell'ordine stanno indagando sui fatti.

Violenta lite stradale stamattina a Castellammare di Stabia. Un giovane è finito in ospedale dopo essere stato colpito più volte con un casco durante un diverbio nato per una manovra di parcheggio in corso Vittorio Emanuele, a pochi passi dal lungomare.L'episodio è avvenuto poco prima delle 9 nel.🔗 Leggi su Napolitoday.it The New Guy at School | Katherine McNamara (Maze Runner) | DRAMA | Full Movie in English Notizie correlate Castellammare, lite per un parcheggio degenera: giovane massacrato a colpi di cascoTensione questa mattina, mercoledì 6 maggio, a Castellammare di Stabia, dove una lite stradale è degenerata in aggressione. Pollena Trocchia, picchiato a colpi di casco e bottiglia: 42enne in ospedale, un denunciatoUn 42enne è stato picchiato a Pollena Trocchia (Napoli) da due persone, si sarebbe trattato di una lite per viabilità; uno dei presunti responsabili... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Litigano nel posteggio, un uomo di 64 anni finisce all'ospedale; Londra, morta l'influencer travolta dopo una lite con una collega; San Nicola, a Bari sarà una festa blindata: vertice in prefettura per i controlli; LITIGANO PER UN DEBITO E POI GLI SPARA CONTRO: CARCERE CONFERMATO PER IL 48ENNE DI APRILIA. Litigano per il parcheggio in centro storico: donna prende a pugni un uomo e lo ferisce al voltoUna lite per un parcheggio si è trasformata in una violenta aggressione nel centro storico di San Marino, con un uomo di 40 anni colpito e portato in ospedale. È accaduto nel tardo pomeriggio di ... ilrestodelcarlino.it Ravenna. Rissa al parcheggio, un arresto per tentato omicidioNella serata di ieri, intorno alle ore 22:30, una violenta lite è degenerata in un episodio di sangue in via Faentina, nel parcheggio esterno di un ... corriereromagna.it Cervia, litigano per la spesa alla Casa Vacanze e lo buttano dalla finestra - facebook.com facebook X è quel posto magico dove perfetti sconosciuti litigano tra loro mentre il bot mantiene la calma. x.com