Questa mattina a Castellammare di Stabia, una discussione tra due persone per un parcheggio si è trasformata in un'aggressione. Durante il confronto, un giovane è stato colpito ripetutamente con un casco. La lite si è svolta in strada e ha coinvolto più soggetti, con le autorità che sono intervenute sul posto. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale.

Tensione questa mattina, mercoledì 6 maggio, a Castellammare di Stabia, dove una lite stradale è degenerata in aggressione. Un giovane è finito in ospedale dopo essere stato colpito con un casco durante un violento diverbio avvenuto lungo Corso Vittorio Emanuele, a pochi passi dal lungomare stabiese. L’episodio si è verificato poco prima delle 9 nel cuore del cosiddetto “salotto buono” della città. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti del locale commissariato, il giovane automobilista stava effettuando una manovra di parcheggio quando avrebbe involontariamente ostacolato uno scooter in transito. La situazione avrebbe provocato la reazione del centauro, che avrebbe iniziato a discutere animatamente con il conducente dell’auto.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Castellammare, lite per un parcheggio degenera: giovane massacrato a colpi di casco

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