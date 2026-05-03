Pollena Trocchia picchiato a colpi di casco e bottiglia | 42enne in ospedale un denunciato

A Pollena Trocchia, un uomo di 42 anni è stato aggredito da due persone durante una lite legata a questioni di viabilità. La colluttazione ha portato alla sua caduta e alle conseguenti ferite; è stato trasportato in ospedale. I carabinieri hanno identificato e denunciato uno dei presunti aggressori, mentre le indagini proseguono per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Un 42enne è stato picchiato a Pollena Trocchia (Napoli) da due persone, si sarebbe trattato di una lite per viabilità; uno dei presunti responsabili è stato denunciato dai carabinieri.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Pollena Trocchia, cocaina e 3.500 euro nascosti in camera: arrestato 34enneBlitz antidroga dei Carabinieri: trovate dosi di cocaina, materiale per il confezionamento e contanti L’operazione antidroga dei Carabinieri I... Torre Del Greco, Ercolano, Cercola e Pollena Trocchia: controlli anti movida dei Carabinieri. Chiusa una discotecaCapaccio Paestum, Paestum Energia Futura Srl: “In Via Gaiarda un impianto a biometano per trasformare i reflui bufalini” Sant’Andrea di Conza:... Una raccolta di contenuti Pollena Trocchia, picchiato a colpi di casco e bottiglia: 42enne in ospedale, un denunciatoUn 42enne è stato picchiato a Pollena Trocchia (Napoli) da due persone, si sarebbe trattato di una lite per viabilità; uno dei presunti responsabili ... fanpage.it Violenta aggressione a Pollena Trocchia, denunciato un uomoSembra che ci sia una lite per la viabilità alla base dell'aggressione che ha portato al ricovero di un quarantaduenne ferito alla testa ieri sera in piazza Amodio a Pollena Trocchia in provincia di N ... rainews.it