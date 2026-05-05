Nel primo giorno delle gare degli Internazionali d’Italia, si sono registrati momenti di tensione tra alcuni giocatori e con gli spettatori. Una giocatrice ha alzato la voce durante un match, mentre un’altra ha rischiato di scatenare una rissa con un avversario. Sono stati anche segnalati schiamazzi e proteste che hanno coinvolto alcuni presenti nelle tribune, contribuendo a un’atmosfera complessivamente movimentata.

Primo giorno di gare nel tabellone Wta e primo giorno di tensione agli Internazionali d’Italia 2026. Oggi, martedì 5 maggio, alcuni giocatori hanno litigato con diversi tifosi, probabilmente scommettitori, che, durante le partite, tifavano con troppa foga disturbando e urlando durante i turni di servizio. Un fenomeno che non è nuovo nel Masters 1000 di Roma e sugli altri tornei del circuito, più volte denunciato dagli stessi tennisti. Nel match che ha aperto il programma del Centrale, la ceca Barbora Krejcikova ha perso la testa contro uno spettatore che fischiava durante i suoi turni di servizi. Un chiaro modo per farle perdere la concentrazione che va però contro le regole di bon ton del tennis e che ha portato al richiamo da parte del giudice di sedia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Internazionali d’Italia, Krejcikova urla e Riedi sfiora la rissa: liti tra i giocatori e gli spettatori a Roma

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