Scoppia una furiosa lite tra due cantanti del Festival di Sanremo 2026 | Sono arrivati quasi alle mani

Durante il Festival di Sanremo 2026, due cantanti sono stati protagonisti di una lite accesissima che ha quasi portato a una colluttazione. La discussione si è accesa nel corso di una performance, coinvolgendo i due artisti e attirando l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori. La scena si è svolta davanti alle telecamere, senza che nessuno riuscisse a calmare subito gli animi.

Restano due serate del Festival di Sanremo 2026 e i 30 big continuano a sfidarsi sul Palco dell’Ariston per ottenere la vittoria della 76esima edizione della kermesse condotta da Carlo Conti su Rai Uno. A quanto pare ci sono stati degli attriti tra due cantanti in gara, a farli litigare in modo alquanto animato sarebbe stata la scaletta. Niccolò e Tiziano Cedroni hanno svelato l’indiscrezione nel podcast Non Prendete Appunti su Spotify e YouTube. Cosa è successo? Questo è ciò che hanno raccontato: “Questo Festival non è partito bene, le critiche l’hanno avvolto prima che cominciasse, a cominciare dal caso di Andrea Pucci e poi Laura Pausini. In queste ore però ho saputo una cosa davvero forte. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Lite furiosa a Sanremo 2026 per la scaletta, “due cantanti sono quasi arrivati alle mani”In quello che più di qualcuno ha definito il Festival della noia, scoppia lo scaletta-gate.

Sanremo 2026, scoppia un tremendo litigio tra due cantanti, sarebbero arrivati alle mani: ecco chi sonoOgni edizione del Festival di Sanremo porta con sé indiscrezioni, tensioni e retroscena più o meno clamorosi.

Ecco i cantanti di Sanremo 2026 forniti da Carlo Conti al TG1 #rai #sanremo

