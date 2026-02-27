A Sanremo 2026 si è verificato un acceso scontro tra due cantanti a causa dell’ordine di uscita sul palco. La discussione è degenerata fino a sfiorare una rissa, attirando l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori. La tensione tra gli artisti ha reso il clima del festival ancora più teso, mentre le persone presenti hanno assistito a un episodio insolito per l’evento.

In quello che più di qualcuno ha definito il Festival della noia, scoppia lo scaletta-gate. Pare infatti che a Sanremo 2026 due cantanti siano arrivati quasi alle mani a causa dell'ordine d'uscita. Ci sarebbe stata un'accesa discussione poco prima dell'inizio della terza serata. Entrambi, infatti, avrebbero chiesto di potersi esibire intorno alle 22. Perché a Sanremo 2026 si litiga per la scaletta La piccante indiscrezione sul Festival di Sanremo 2026 è stata lanciata da Niccolò e Tiziano Cedroni nel loro podcast Non prendete Appunti. Due artisti in gara si sarebbero scontrati per la posizione in scaletta, che stabilisce l'ordine di esibizione durante le cinque serate. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Lite furiosa a Sanremo 2026 per la scaletta, “due cantanti sono quasi arrivati alle mani”

Sanremo 2026, voci di lite tra i due famosi cantanti: “Quasi alle mani”La terza serata del Festival di Sanremo 2026 si è aperta in un clima di grande attesa, con l’Ariston avvolto da quell’elettricità sottile che precede...

“A Sanremo 2026 due Big sono arrivati alle mani per la scaletta”, cosa sarebbe successo al FestivalStando ad alcune indiscrezioni, al Festival di Sanremo 2026 ci sarebbe stato un "acceso scontro" tra due Big, un uomo e una donna, per potersi...

Scorrendo puoi consultare contenuti correlati.

Temi più discussi: Sanremo 2026, primi screzi tra i big: Lite furiosa per una stanza con bagno, cosa è successo; San Benedetto, un'amicizia che costruisce; Sanremo, la classifica che non ti aspetti: ecco chi vincerà secondo Google; Sanremo 2026, Milano è sempre la più cara: quanto costano le case nelle città di nascita dei big.

Lite furiosa a Sanremo 2026 tra due cantanti?/ La scaletta avrebbe scatenato tuttoCi sarebbe stata una lite furiosa al Festival di Sanremo2026 tra due big: entrambi avrebbero fatto la stessa richiesta sulla scaletta. ilsussidiario.net

Sanremo 2026, lite furiosa tra due Big per la scaletta? Quasi alle mani dietro le quinteAl Festival di Sanremo 2026 spunta un retroscena: due Big avrebbero litigato per esibirsi a metà scaletta, la fascia più strategica per ascolti e voti. cinemaserietv.it

Sanremo, lite furiosa in conferenza stampa! Carlo shock: “Non ho detto questo!” - facebook.com facebook