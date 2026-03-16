Lo scorso 13 marzo, i carabinieri di Volterra hanno effettuato un controllo di routine nel centro storico, concentrandosi sulla prevenzione di comportamenti illeciti e sulla tutela della sicurezza pubblica. Durante l’operazione, hanno individuato e denunciato un giovane che aveva minacciato alcuni coetanei con un coccio di vetro. L’intervento si è svolto senza incidenti e si inserisce in una serie di controlli finalizzati a mantenere l’ordine nella zona.

Volterra, 16 marzo 2026 – Nel pomeriggio dello scorso 13 marzo, i carabinieri della compagnia di Volterra hanno condotto un servizio di controllo coordinato del territorio, finalizzato alla prevenzione del degrado urbano e al contrasto dei reati di natura predatoria e della microcriminalità diffusa. L’operazione, che ha interessato le principali arterie stradali e le aree di aggregazione del Comune, rientra in un più ampio piano di interventi disposti dal comando provinciale dei carabinieri di Pisa, volto a rafforzare la sicurezza percepita dai cittadini e a prevenire fenomeni di inciviltà sul territorio urbano e periferico. Nel corso del servizio, i militari hanno identificato 133 persone e controllato 105 veicoli, elevando cinque contravvenzioni al codice della strada per un importo complessivo di circa 7. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Volterra, giovane denunciato per aver minacciato coetanei con un coccio di vetro

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