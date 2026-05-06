In Italia, i giovani affrontano difficoltà nel trovare opportunità di lavoro adeguate, con un mercato che spesso non offre condizioni soddisfacenti. La fuga di competenze si traduce in una perdita di capitale umano, mentre altri paesi attirano giovani con politiche più favorevoli. La domanda rimane: come si può incentivare la fiducia tra le nuove generazioni per farle rimanere e contribuire al proprio Paese?

Come dare fiducia alle nuove generazioni per farle restare, per far tornare a credere che qui possono essere apripista negli ambiti che amano? “Il giovane capitale umano” che arricchisce gli altri Paesi e che da noi si traduce in “emorragia di competenze”.?Nonostante l’Italia vanti un Pil pro capite superiore ai 30.000 euro — cifra quasi doppia rispetto alla media dell’Europa dell’Est — il nostro sistema non riesce a garantire ai laureati prospettive dignitose anche rispetto a quelle di nazioni come Polonia, Bulgaria, Croazia, dove l’impiego dei laureati supera abbondantemente l’80%; nel nostro Paese ci fermiamo al 58,9%.?Ancora peggio se...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’Italia offre condizioni occupazionali da Paese povero: come dare fiducia ai giovani per farli restare?

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