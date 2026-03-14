L’Italia continua a mostrare difficoltà nel mantenere i giovani nel proprio sistema, con molti talenti che scelgono di andare all’estero in cerca di opportunità. Borussia e Bayern si sono avvantaggiate di questa fuga di cervelli, mentre giocatori italiani come Reggiani, Iñacio, Mane e Della Rovere si sono trasferiti fuori dai confini nazionali. La tradizione di emigrazione italiana, già radicata nell’Ottocento verso le Americhe, si ripete anche oggi.

Gli italiani sono da sempre un popolo di emigranti alla ricerca di una speranza. Nell’800 in molti partirono verso il continente americano. Ancora oggi, questo fenomeno non è cessato. "Nemo propheta in patria", questo detto vale anche nel calcio. Nell’Italia che manca da oramai 12 anni ai Mondiali e con sempre più stranieri in Serie A, molti giovani decidono di giocarsi le proprie opportunità all’estero invece di aspettare l’immobilismo di molti allenatori nel Bel Paese. Chi è stato ben disposto ad accettare i talenti non riconosciuti dagli italiani sono stati i tedeschi. Non è passato inosservato l’esordio in Champions League con la maglia del Borussia Dortmund contro l’Atalanta del diciottenne Luca Reggiani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’Italia si conferma un paese che non riesce a dare fiducia ai giovani La voglia di emergere costringe le promesse a migrare dove c’è chi crede in loro Borussia e Bayern ne hanno saputo approfittare e ora se li godono. Quanti talenti in fuga da Reggiani a Iñacio, Mane e Della Rovere

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