Combinata nordica Team Sprint | Germania davanti dopo il salto Italia 11ª a Predazzo

Durante la gara di combinata nordica a Predazzo, la coppia tedesca Rydzek e Geiger ha preso il comando dopo il salto sul trampolino Hs141. La squadra italiana, composta da Costa e Kostner, si trova in 11ª posizione, a oltre un minuto di distanza. La neve ha complicato le discese e le salite, rallentando alcuni atleti. La competizione continua con le prove di sci di fondo, mentre gli spettatori seguono con attenzione ogni movimento sulla pista. La sfida tra le nazioni si fa più accesa.

Rydzek-Geiger guidano la classifica provvisoria sotto la neve del trampolino Hs141. Costa-Kostner inseguono a 1'26". La Team Sprint di combinata nordica ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 entra nel vivo con la frazione di salto sul trampolino Hs141 di Predazzo. Sotto una nevicata intensa e suggestiva, la Germania si prende la leadership provvisoria grazie alla coppia Johannes Rydzek – Vinzenz Geiger. I tedeschi totalizzano 246,5 punti, margine che si traduce in 13 secondi di vantaggio sulla Norvegia (SkoglundOftebro) e 21 sul Giappone (WatabeYamamoto).