L’Italia si posiziona a soli 36 secondi dal leader nella gara di combinata nordica Team Sprint alle Olimpiadi. La competizione si svolge tra cinque nazioni, con gli sci stretti protagonisti di uno spettacolare sorpasso finale. I nostri atleti si sono mossi con determinazione, mantenendo il passo con le squadre più forti. Al quinto cambio, tutti i team sono ancora in gruppo, pronti a sfidarsi fino all’ultimo tratto. La sfida continua a tenere alta la tensione tra gli appassionati di sport invernali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:22 L’Italia paga appena 36? dalla testa della gara! 14:21 Si giunge tutti insieme al 5° cambio. Siamo a metà gara! 14:19 Sempre in coda al gruppo il Giappone con Yamamoto, segno che il ritmo non è alto. Italia sesta da sola, che prova per gli azzurri. Appena 50? dalla vetta. 14:17 Cambia davanti la Norvegia, ora la terza frazione dispari. 14:16 Chissà che la gara non venga decisa da un contatto. Prova l’azione Oftebro, ma è solo una prova in vista di cosa accadrà nell’ultima frazione. 14:15 Siamo nel corso del 4° giro, sui 10 totali da 1.5km. Ci si rialza. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Combinata nordica, Team Sprint Olimpiadi in DIRETTA: in 5 Nazioni davanti, grande Italia sugli sci stretti

LIVE Combinata nordica, Team Sprint Olimpiadi in DIRETTA: si parte, l’Italia vuole stupireL’Italia punta a sorprendere nella gara di combinata nordica Team Sprint alle Olimpiadi, dopo che Rydzek ha dominato il salto di allenamento.

LIVE Combinata nordica, Team Sprint Olimpiadi in DIRETTA: iniziato il segmento di salto, l’Italia può stupireL’evento di combinata nordica alle Olimpiadi si svolge in condizioni difficili, con neve che rallenta le piste e misure di salto molto deboli per alcune nazioni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.