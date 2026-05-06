L’Italia cede nettamente alla corazzata USA nella World Cup di pallanuoto

Nell’ultima giornata della Division I di World Cup di pallanuoto, l’Italia ha affrontato gli Stati Uniti in una partita che si è conclusa con una netta vittoria degli avversari. La squadra italiana, già qualificata per la Final Eight di Sydney e sicura di terminare al quarto posto, ha perso l’incontro senza riuscire a mettere in difficoltà gli statunitensi. La sfida si è giocata nell’ambito di un torneo che ha visto le due formazioni confrontarsi in questa fase conclusiva.

Non era certamente l’impegno più facile del torneo. Nell’incontro dell’ultima giornata della Division I di World Cup, l’Italia, già certa di chiudere al quarto posto e con in tasca il biglietto per la Final Eight di Sydney, cede nettamente contro gli Stati Uniti. Le americane, dopo i primi minuti di equilibrio, dilagano fino al 13-3 finale e vincono il torneo a punteggio pieno. Il sette in calottina bianca entra in acqua con la voglia di provare a dimenticare la pesante sconfitta subita ieri nel secondo incontro ravvicinato con l’Olanda, tiene in difesa e cerca così di limitare una rivale che viaggia a punteggio pieno. Come spesso succede, basta però il primo gol perché gli argini cedano e la formazione a stelle e strisce prenda il largo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - L’Italia cede nettamente alla corazzata USA nella World Cup di pallanuoto Notizie correlate Leggi anche: World Cup: l’Italia cede nettamente alla corazzata USA nell’ultima giornata Pallanuoto, l’Italia cede alla Spagna ed incappa nella prima sconfitta in World CupArriva la prima sconfitta dell’Italia nella seconda fase a gironi della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, in corso di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Pallanuoto femminile, gli Stati Uniti battono la Spagna e chiudono al primo posto in World Cup. Italia quarta in Division 1; Tennistavolo, l’Italia maschile cede nettamente all’Austria ai Mondiali a squadre; Tennistavolo, l’Italia maschile supera la Malesia ed accede al turno preliminare dei Mondiali a squadre; Tennistavolo, l’Italia femminile batte anche l’Argentina e conquista i sedicesimi ai Mondiali a squadre. L’Italia cede nettamente alla corazzata USA nella World Cup di pallanuotoNon era certamente l’impegno più facile del torneo. Nell’incontro dell’ultima giornata della Division I di World Cup, l’Italia, già certa di chiudere al quarto posto e con in tasca il biglietto per la ... oasport.it World Cup, il Setterosa cede alla Grecia: 15-11A Rotterdam la prima giornata delle qualificazioni col debutto del ct Mirarchi: le azzurre non sfigurano contro le campionesse del mondo, tripletta di Bianconi. Sabato c'è l'Australia ... msn.com «Il ruolo di "Chief World Cup Watcher" è reale e sarà affidato a qualcuno che vivrà il Mondiale a 360 gradi, con l’obiettivo di rendere questa edizione negli USA qualcosa di unico, anche nel modo in cui si racconta il torneo. » Con queste parole, Robert Gottlieb - facebook.com facebook