Pallanuoto l’Italia cede alla Spagna ed incappa nella prima sconfitta in World Cup

L’Italia di pallanuoto ha subito la sua prima sconfitta nella seconda fase a gironi della Division 1 della World Cup 2026, in corso ad Alessandropoli, in Grecia. Nel secondo turno del Gruppo C, il team italiano ha perso contro la Spagna con il punteggio di 12-16. La partita si è svolta oggi, segnando il primo k.o. per gli azzurri in questa fase del torneo.

Arriva la prima sconfitta dell’Italia nella seconda fase a gironi della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento ad Alessandropoli, in Grecia: il Settebello, infatti, nel secondo turno del Gruppo C, cede alla Spagna, che si impone per 12-16. Nel primo quarto il Settebello va in vantaggio con Cassia, poi la Spagna ribalta lo score, ma Balzarini fa 2-2. Black-out degli azzurri e la Spagna spacca il match, con un break di 4-0 che consente agli iberici di arrivare alla prima pausa sul punteggio di 2-6. Nella seconda frazione Iocchi Gratta spezza il break iberico, ma poi la Spagna ritocca il massimo vantaggio e sale fino al 3-8.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto, l’Italia cede alla Spagna ed incappa nella prima sconfitta in World Cup Pallanuoto, Italia e Spagna in testa nel secondo girone della World Cup. Croazia ed USA per l’ultimo pass?Si completa la prima giornata della seconda fase a gironi della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento ad... L’Italia debutta nella Division I di World Cup con la Spagna: torna il Classico della pallanuotoL’obiettivo è quello di conquistare il pass per le finali di Sydney in programma dal 22 al 26 luglio, ulteriore tappa nel cammino di crescita di una...