‘Lisistrata di Aristofane’ in programma l' opera magistrale con Lella Costa
Dal 8 al 10 ottobre, il Teatro Comunale Claudio Abbado di Ferrara ospita la rappresentazione di “Lisistrata” di Aristofane, con Lella Costa nel ruolo principale. Lo spettacolo si svolge venerdì e sabato alle 20.30 e domenica alle 16, offrendo un allestimento che mira a valorizzare l’aspetto politico del testo classico. La produzione si propone di mantenere vivo il messaggio originario dell’opera.
Il Teatro Comunale Claudio Abbado di Ferrara, dall’8 al 10 (venerdì e sabato alle 20.30, domenica alle 16), propone un’opera magistrale: ‘Lisistrata di Aristofane’, con Lella Costa, che la vede protagonista in un allestimento che restituisce al testo classico la sua originaria forza politica e.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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