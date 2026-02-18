Lisistrata | Lella Costa nel ruolo dell’eroina di Aristofane
Lella Costa porta in scena “Lisistrata”, un classico di Aristofane, a causa del grande successo ottenuto lo scorso anno in diversi teatri italiani. La commedia, che affronta il tema della pace tra le nazioni e il ruolo delle donne, ha attirato numerosi spettatori durante le rappresentazioni precedenti a Siracusa, Pompei e Verona. Dal 20 al 22 febbraio, l’attrice interpreta l’eroina che guida le donne in una protesta contro la guerra. Lo spettacolo sarà in programma al Teatro Duse di Bologna, con repliche anche la domenica pomeriggio.
Scritta nel V secolo a.C., l’opera è una delle più celebri commedie dell’antichità, la cui forza satirica resta attualissima ancora oggi. In un’Atene dove gli uomini sono tutti al fronte e la politica non sa o non vuole cambiare le cose, è una donna a guidare la rivoluzione. Per fermare la guerra Lisistrata mobilita le donne e consegna loro un’arma insospettabile: praticare uno sciopero del sesso ad oltranza finché non tornerà la pace. “La grande commedia è sempre una provocazione, scandalo che scuote le coscienze. È l'assurdo che si fa segno di ribellione, di visioni altre, magari poco probabili ma forse possibili” scrive Serena Sinigaglia nelle sue note di regia.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
