Firenze Lella Costa in scena con ‘Lisistrata’ di Aristofane

Al Teatro Puccini di Firenze, il 2 marzo 2026, Lella Costa ha portato in scena ‘Lisistrata’, tratto dall’opera di Aristofane. La rappresentazione apre una settimana ricca di eventi che coinvolgono tre diverse prospettive sulla scena artistica, unendo tradizione e contemporaneità. La scena teatrale fiorentina si anima con questa produzione, attirando un pubblico interessato a un mix di stili e interpretazioni.

Firenze, 2 marzo 2026 - Al Teatro Puccini si apre una settimana densa che vede protagonisti tre sguardi unici sulla scena contemporanea e la tradizione. Si parte giovedì 5 e venerdì 6 marzo alle ore 21 con Lella Costa in "Lisistrata". L'attrice torna a Firenze con un adattamento del classico di Aristofane che, tra ironia e intelligenza, affronta i temi della guerra e del potere femminile con una attualità disarmante. La traduzione è di Nicola Cadoni, adattamento Emanuele Aldrovandi e Serena Sinigaglia, e con (in ordine alfabetico) Marco Brinzi, Francesco Migliaccio, Stefano Orlandi, Maria Pilar Pérez Aspa, Giorgia Senesi, Irene Serini.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

