Durante l’ultima puntata di La Pennicanza, il conduttore ha scherzato sulla diffusione di alcune foto pubbliche, commentando con ironia le immagini di una figura politica in abbigliamento informale. La responsabile di un altro partito ha replicato, paragonando la situazione a una serie di sue foto senza cappotto. La trasmissione, condotta da Fiorello e Biggio su Rai Radio2, si distingue per il tono satirico e le battute sulla scena attuale.

Nuovo appuntamento con La Pennicanza, il programma condotto da Fiorello e Biggio su Rai Radio2, tra satira, attualità e battute surreali. Anche oggi lo showman ha commentato con il suo stile inconfondibile alcuni dei temi più discussi della giornata, passando dai David di Donatello alla politica, dalla cronaca romana fino al ritorno in campo di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia. Fiorello scherza sui fondi per il cinema: “Natale a Predappio” e “Il diavolo veste camicia nera”. L’apertura della puntata è stata dedicata all’attualità cinematografica, con uno sguardo alla serata dei David di Donatello. Fiorello ha ironizzato sulla decisione del ministro Alessandro Giuli di ripristinare i fondi per il cinema, immaginando una serie di titoli provocatori destinati a ricevere sovvenzioni.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - L’ironia di Fiorello: “Foto della Meloni in sottoveste? La Schlein rincara: ‘In giro ci sono anche mie foto senza eskimo!’”

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