Nelle ultime ore, sui social sono state condivise immagini false della presidente del Consiglio, create con intelligenza artificiale. La foto, che raffigura la politica in un contesto inaspettato, ha suscitato reazioni e discussioni tra gli utenti. La diffusione di queste immagini ha portato a un acceso dibattito sui limiti dell’uso dell’intelligenza artificiale nel creare contenuti visivi e sulla loro possibile influenza sull’opinione pubblica.

Una foto falsa della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, realizzata con l’ intelligenza artificiale, sta circolando in queste ore sui social, alimentando polemiche e reazioni. L’immagine, in cui il volto della premier viene sovrapposto a quello di un’altra donna in abbigliamento intimo, è stata pubblicata da un utente e presentata come autentica, contribuendo alla sua diffusione e alla nascita di numerosi commenti. La vicenda ha rapidamente attirato l’attenzione della stessa Meloni, che ha deciso di intervenire pubblicamente per chiarire l’origine del contenuto e denunciare il fenomeno. Un caso che riporta al centro del dibattito il tema dei deepfake e del loro utilizzo nel confronto politico e mediatico.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Diffuse foto sconcertanti di Giorgia Meloni: “Queste mie foto…”. Senza parole

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